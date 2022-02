Nos preocupamos por lo menos importante: Loret de Mola o los niños con cáncer

Muchos se quejan de que se les fue de las manos el tema de Loret vs AMLO. De un lado dicen que AMLO está usando sus “súper poderes” de presidente para poder sacar datos secretos de Carlos Loret de Mola. Del otro lado se quejan de que Loret investigó a José Ramón López Beltrán sin que nada de lo que ha hecho sea criminal.

De un lado juntaron 7 millones de firmas para lo de la revocación de mandato. Del otro lado se juntaron 66 mil personas en un foro para comentar la pelea de Loret vs Andrés, como si fuera un chisme de la secundaría.

Mientras esto pasaba, los padres de niños con cáncer se manifestaban en el Día Internacional del Cáncer Infantil, en un tema que debería de ser mas importante para los medios que este palomero conflicto entre la prensa fifí y la 4T.

Como dice mi primo, él del doctorado que “en la época del relativismo, todo se permite, siempre y cuando los transgresores sean simpatizantes míos”.

Si el hijo de AMLO se casó con una millonaria, o si todo lo que tiene es por arreglos con proveedores de Pemex no es algo que afecte la seguridad nacional, no tiene que ser el tema principal de lo que se habla ahora, cuando la falta de medicamentos para niños con cáncer ha sido un tema desde hace mucho tiempo y no solo de este sexenio sino de sexenios pasados.

Ya tuvimos a un funcionario público inyectándoles agua salina a los niños en lugar de su quimioterapia. Ya tuvimos funcionarios públicos corruptos que se aprovecharon de la necesidad de estos medicamentos para hacer fortunas. Ahora tenemos funcionarios públicos ineficientes que no logran conseguir el medicamento necesario para aminorar el sufrimiento de los niños. ¡Nadie ayuda!

Si los 66 mil involucrados en el Space de “Todos Somos Loret” se hubieran puesto a trabajar para cambiar el tema de las medicinas para niños con cáncer, tal vez se hubiera logrado algo. Si del otro lado, en lugar de andar de buscapleitos con los Loretbelievers, se hubieran dedicado a buscar soluciones para ayudar a los niños o hablar con el presidente para trabajar en estrategias para que lleguen los medicamentos, seguramente se tendría una solución, aunque fuera parcial.

Se importa petróleo, gas y maíz, cosas en las que se supone que somos productores, por qué no buscar el camino vía la importación de estos medicamentos necesarios para los niños.

Si se tomara el tema de la falta medicamentos con la pasión que se ha tomado la bronca de la Casa de Houston, ya se tendría una solución. ¿Usted qué cree?