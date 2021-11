Canelo Álvarez donó un millón de pesos a niños con cáncer, demostrando una vez más su calidad dentro y fuera del ring.

El pugilista se unió a una buena causa y es que realizó una colecta para una fundación que ayuda a pagar el tratamiento para los niños con cáncer.

La asociación Campeones de la vida NR AC, o Nariz Roja como es normalmente conocida, es un lugar que surge a partir de la idea del psicólogo Alejandro Barbosa en 2009 con el fin de ayudar a los niños que son diagnosticados con cáncer y brindarles la atención médica que requieren.

No es un secreto que Canelo está involucrado en las causas sociales y en múltiples ocasiones ha usado sus recursos económicos para ayudar a quien más lo necesite; esta vez no fue la excepción.

“Gracias @Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer, eres el #Milagro de muchos niños y mujeres. Eres un Campeón de la vida”, se lee en la publicación de la asociación.

Canelo Álvarez y los actos de altruismo que lo caracterizan

Canelo ha demostrado que no solo brilla dentro del pugilismo, sino también fuera de ese ámbito ayudando a persona con problemas de salud.

En alguna ocasión, una niña llamada Adamary Sánchez subió un video en las redes sociales para pedirle ayuda al tapatío para que pudiera volver a caminar y Canelo no dudó ni un momento en hacerlo y costear los gastos.

“Aprovechado este video te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes que usted me los firme y yo poder rifarlos, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder caminar”, expresó la pequeña.

Asimismo, una mujer se caracterizó de Canelo para solicitar su ayuda ya que estaba sometida a hemodiálisis. En esa ocasión el pugilista también se hizo presente para ayudar.

Canelo Álvarez recibió críticas pese a su victoria (AL BELLO / Getty Images via AFP)

Canelo Álvarez vs Caleb Plant

El mexicano logró imponerse al estadounidense, Caleb Plant en el onceavo round y cuando parecía que el nocaut no llegarí a, el tapatío lo hizo posible y se consagró como campeón absoluto de los pesos supermedianos.

Después de haber tomado el enfrentamiento como algo personal por los insultos que ambos peleadores intercambiaron antes del encuentro, todo parece indicar que dejaron sus diferencias a un lado y reconocieron sus cualidades.