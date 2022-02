VIDEO: A AMLO se le quiebra la voz al hablar de sus hijos; les pide se sigan portando bien

Al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le quebró la voz al recordar cómo era espiado junto con sus hijos en su etapa como opositor.

En conferencia mañanera del 15 de febrero, AMLO indicó que durante su etapa como miembro de la oposición en Tabasco fue espiado durante muchos años, al igual que sus hijos, desde que eran niños.

Al respecto, el presidente detalló que le era difícil conseguir escuelas para sus hijos, así como que eran espiados por carros de vigilancia enfrente de su casa.

“Ya se pueden imaginar las que hemos pasado”, subrayó AMLO.

“Ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa”, agregó.

AMLO relató cómo vivió el movimiento en defensa del petróleo, donde fueron intimidados él y sus hijos.

En este sentido, señaló que entre 1995 y 1996, tenía una orden de aprehensión: “me metieron todo el código penal”.

Asimismo, AMLO explicó que para orillarlo a que se amparara o que se diera a la fuga, helicópteros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobrevolaban su casa y “se quedaban encima”.

“Ellos han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo por ahí del 95, yo traía orden de aprehensión. Me metieron todo el código penal y entonces para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara pasaban helicópteros en ese entonces del Cisen… se quedaban encima de la casa”

AMLO