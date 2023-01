“Es mejor ser alguien falso que un don nadie real.” MATT DAMON

“Los hipócritas, como las manecillas de las encrucijadas, señalan el camino que ellos no siguen.” THOMAS MOORE

Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal se dicen más morenistas que el mismo López Obrador. Ante la salida del ex subsecretario Ricardo Mejía del gabinete y de Morena, con objeto de competir por la gubernatura de Coahuila abanderando al Partido del Trabajo, los mencionados legisladores compartieron mensajes que los pintan “bien cuatroteístas”. Eso de dientes pa’ fuera, porque la realidad es otra y la conocemos.

En un video de Tik Tok que circula profusamente en redes sociales, el diputado Fernández Noroña critica a Mejía y hasta a su propio partido, el PT, por separarse de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ que va contender por la titularidad del ejecutivo local del antes mencionado estado. Señala que solo con la unidad de la Cuarta Transformación se puede asegurar el triunfo.

Una posición similar ha adoptado Monreal; la expresa el senador —y suspirante a ser corcholata del presidente— en uno de sus más recientes tuits: “Las elecciones en el Estado de México y Coahuila serán competidas. El exceso de confianza convertido en arrogancia no es buen principio. MORENA resolvió bien para la entidad mexiquense; en el estado del norte son indispensables el PT y el PVEM para triunfar. La unidad es clave.”

Apuesto cien a uno que cuando las encuestas de Morena NO los definan a ellos para ser candidatos a la Presidencia dirán y harán exactamente lo mismo que dice y hace hoy Mejía y que ellos tanto critican. Ya los veo solicitando, uno al Verde Ecologista y el otro al PT, que rompan la alianza obradorista y los apoyen a ELLOS en lo individual. En otras palabras, lo que argumentan en este momento, con el único propósito de pegarle a Mejía y buscar estar en buenos términos con López Obrador, será lo opuesto a lo que harán a medida que se acerque el 2024.

Hay muchos términos que se pueden utilizar para describir a los miembros de la 4T, pero tal vez de los mejores es la de hipócritas y falsarios. Así, la pobreza franciscana vive en un palacio virreinal, el amor al pueblo se traduce en nulas medicinas y deplorable atención médica, la unidad se expresa en golpes bajos y asirse de cualquier excusa para romper con el partido en cuanto el dedazo —también llamado encuesta interna — no les favorece.

La unidad tan cacareada este fin de semana por Monreal y Noroña solo la mantendrán en el 2024 si y solo si les ofrecen la Presidencia o algún otro puesto de elección popular al que no se puedan resistir. Las opciones para esto último son muy pocas… ¿la CDMX?, ¿Gobernación?

La unción de Armando Guadiana y el rompimiento por ende de Mejía demuestran una realidad que ninguna de las corcholatas se atreve a mencionar: ningún morenista (incluyendo a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López y en una de esas tampoco Claudia Sheinbaum) cree en la seriedad de las encuestas internas de Mario Delgado y de AMLO. O lo que es lo mismo, todos saben que el único encuestado se llama López Obrador.

Mas como eso no lo pueden aceptar públicamente, algunos cuatroteros culpan a Mejía —de una forma sumamente infantil— de haberse ido al PT. Ahí tienen a Rafael Barajas “El Fisgón” argumentando que “Ricardo Mejía Berdejo no encarna al Obradorismo puro. Es un traidor. Apoyó a Ricardo Anaya en 2018, se montó en el movimiento para promover su proyecto personal. No lo mueve la ética. Le hace daño a Morena y a López Obrador. Quienes le hacen el juego son traidores”.

Pero como bien dice el columnista Carlos Bravo Regidor: “Si Mejía es un “traidor” porque apoyó a Anaya en 2018, ¿por qué lo nombraron subsecretario de seguridad en 2019? ¿Y por qué aparecía tan frecuentemente en las mañaneras?

El Fisgón cree que “ética” es sinónimo de sometimiento.

Quizá el “obradorismo puro” es la pura obediencia...

No quiero pensar que —hipócritamente— El Fisgón hace distinción entre morenistas, ¿o sí?…

Así, mientras Mejía intenta ganar Coahuila y Guadiana nada más no se quita su sombrero, Fernández Noroña y Monreal piden unidad de dientes pa´fuera. López Obrador, por su parte, juega bien y bonito con todos ellos y pondera sus reacciones. Sabe perfectamente que la tirada de Fernández Noroña y de Monreal es eso, jugar a ser políticamente correctos e institucionales con Morena, esperando la oportunidad en unos meses para desenmascararse.

El juego ha iniciado, pero para algunos el 2024 está cada más lejano.