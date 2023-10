Primera declaración de conflicto de interés emocional.

Ciro Gómez Leyva no solo ha sido mi amigo desde 1997, sino que me sobran razones personales poderosas para estar agradecido con él.

Pero el aprecio personal al señor Gómez Leyva no es lo que me lleva a consideralo el líder en la radio mexicana. Si digo con frecuencia que es el mejor conductor de noticieros radiofónicos se debe a dos hechos:

1. El impacto enorme que tienen en la sociedad mexicana sus entrevistas y comentarios . La verdad sea dicha, están lejos de tener tanta influencia las otras personas que hacen lo mismo que Ciro en el resto de las estaciones de radio. Hay gente importantísima en el sector — Luis Cárdenas , de MVS ; Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez , de El Heraldo Radio ; Óscar Mario Beteta , de Radio Fórmula ; Carlos Loret de Mola , de W Radio , etcétera—, pero nadie está a la altura de Ciro Gómez Leyva en lo referente a causar en la opinión pública convulsiones de relevancia simple y sencillamente ejerciendo el periodismo. Algo así solo lo consiguió, en el pasado —en el actual sexenio ha ido a la baja—, una extraordinaria comunicadora, Carmen Aristegui , de Radio Centro .

Segunda declaración de conflicto de interés emocional.

Admiro a Claudia Sheinbaum y, desde hace por lo menos un par de años, estoy decidido a apoyarla en su camino a la presidencia de México. Lo hago así por cinco razones:

2. Estoy convencido de que México no necesita ahora un bandazo, un giro drástico en el gobierno, sino más bien, con nuevas políticas públicas, consolidar lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador . Para garantizar lo que se ha llamado continuidad con cambio no veo a nadie con calificaciones superiores a las de Sheinbaum .

5. Claudia ha demostrado capacidad competitiva, ya que durante mucho tiempo ha encabezado todas las encuestas, con ventajas crecientes. Es decir, se ha ganado el lugar de privilegio que ahora tiene en la política.

Pues eso, Ciro, una declaración de conflicto de interés es lo que se pide a tus encuestadores.

Señor Gómez Leyva: Ayer, en un diálogo al aire que sostuviste con Fede, mi hijo, dijiste en Radio Fórmula que el próximo lunes difundirás la encuesta de preferencias electorales de México Elige.

Después de que diste la información —que el lunes habrá encuesta en tu programa—, añadiste que hay cañones apuntando a ti y a México Elige.

Supongo, don Ciro, que te referías a las críticas que algunas personas hemos lanzado a la casa encuestadora que más te gusta.

No son cañones, Ciro, sino simple y sencillamente se trata de una exigencia legítima, por ética: que aclaren que participan en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez los dueños de la encuestadora cuyos datos haces del dominio público en tu noticiero de Radio Fórmula.

En el pasado te engañaron, y lo sabes. En las elecciones de 2021 en Sonora, uno de los propietarios de México Elige colaboraba con Ernesto Gándara, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD. Lo dieron como seguro ganador en tu noticiario, Ciro, lo que resultó falso. Se quejó contigo el candidato de Morena, Alfonso Durazo, y no le creíste.

No me parece contrario a la ética periodística simpatizar con una opción política. Pero tendría que aclararse, ¿no crees? México elige está en falta porque no lo hace así.

No hay cañones apuntándote, Ciro, sino nada más una petición razonable: que tus encuestadores digan abiertamente y con honestidad intelectual en qué equipo juegan, y ya está.

Fuerte abrazo, don Ciro.

Posdata

El lunes en SDPNoticias publicaremos una nueva encuesta de MetricsMx. Fuimos los primeros que dimos una ventaja enorme de Claudia sobre Xóchitl: 30 puntos de diferencia, los mismos que aparecen en el estudio de Buendía & Márquez, de El Universal. Pero lejos de diferencias todavía mayores: las de De las Heras Demotecnia y Covarrubias y Asociados —esta última empresa difundió sus datos en La Vanguardia, de Barcelona, España—.

Ciro es objetivo y conoce el tema. Sabe que Buendía & Márquez, De las Heras Demotecnia y Covarrubias y Asociados son las más importantes y creíbles casas encuestadoras de Mexico.

Por cierto, en 2012, en el noticiero de Gómez Leyva se denunció que Buendía publicaba en El Universal, a pesar de colaborar con un candidato presidencial. Con ética, tanto del encuestador como del medio de comunicación, Buendía & Márquez dejó de publicar. Don Ciro seguro lo recuerda.