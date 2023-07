Por la puerta de atrás ha salido Don Régulo Terraza Romero, presidente de la Unión Regional Ganadera de Sinaloa. Trascendió su renuncia luego de una reunión al interior del sector en la que “le leyeron la cartilla” al dirigente. En la semana se manifestaron productores de la zona de Badiraguato y otros municipios evidenciando el serio riesgo de no recuperar el estatus zoosanitario con Estados Unidos debido a la pésima gestión de Terraza Romero. El sector ganadero es muy unido y activo, los hombres de corral se distinguen por la pasión que le imprimen a su actividad.

Retomo el tema por la importancia que tiene la ganadería para Sinaloa. La inercia positiva que se generó con Luis Fernando “Cuate” Velázquez al frente de la URGS fue cortada de tajo cuando los productores le dieron la confianza a Régulo Terraza. En los corrales del estado, le criticaron al saliente dirigente su pasividad y la actitud de dedicarse solamente a la foto.

No me parece que el tema sea meramente de la Unión o de las Asociaciones Locales, el estatus sanitario es un asunto de estado. El gobernador Rocha Moya no debería permitir que la mala gestión del dirigente de la URGS empañe los esfuerzos del ejecutivo por retomar la certificación con los norteamericanos y en consecuencia, mejorar el valor de la producción ganadera en la entidad.

Así que, creo que la renuncia es todo menos casual. El primer nombre para el relevo es el de Mario Noé Camacho Angulo. Quien ha sido dirigente de la asociación local de Angostura, es morenista y es un personaje que hemos visto en actos del sector que el gobernador ha presenciado desde su candidatura el 2021 e incluso antes. Es aguerrido, alzó la voz para mostrar su preocupación por el gremio y pienso que su perfil obedece estrictamente a la corriente “rochista”.

Creo que la salida del presidente de la ganadera estatal debe ser un mensaje para la estructura completa gubernamental y de los entes y organismos que hacen equipo con gobierno, quienes no aporten soluciones o avances al proyecto de la 4T , deberán valorar su continuidad.

. - Jesús Madueña juega al revés

Ya he hecho en este espacio paralelismos del quehacer político con la partida de dominó. Pues definitivamente el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina, juega al revés.

¿Qué significa? En el argot del dominó, quiere decir que el tablero lleva una mano, un sentido lógico según las piezas que se van acomodando y en razón de ello, se podría adivinar el juego del rival. Pues bien, el rector “ni viendo atina”, es el típico jugador al que, por no atender la ruta del juego, se le puede pasar un “cierre” o ahorcársele una mula.

Ahí va:

Le exhiben de no cumplir compromisos. Su reacción es entablar un diálogo nuevamente para incumplir nuevamente los acuerdos. Pifia.

Le señalan de ser títere y palero de Héctor Melesio Cuén. Su reacción es permitir que el líder del PAS hable y negocie por él, y no conforme con ello, mezcla su lucha en la UAS con el PAS, tanto en el Congreso como participando activamente en las marchas. Error.

Salen a la luz irregularidades en las compras de la universidad, millones y millones en adquisiciones comprometedoras a todas luces. La respuesta es todo menos aclarar nada, se le hizo más fácil alegar persecución política. Equivocación.

En esa misma exhibición de facturas de compras presuntamente irregulares, no había un solo movimiento en la Fiscalía cuando, su reacción fue mentir a un juez en busca de un amparo. Señaló un operativo inverosímil para su detención, algo que no sucedió y el amparo le fue negado. Otro error.

El proceso avanza y la Fiscalía pide judicializar las denuncias en las que se halla inmiscuido el titular universitario. La reacción es llamar a la comunidad universitaria a defender la autonomía de la UAS. Tan sencillo como aclarar lo que debe aclarar, y ya.

Se ciñe a los “logros académicos” para no rendir cuentas, negarse a la transparencia y a la auditoría. Es decir, el rector hace de todo, excepto lo que debe hacer.

Definitivamente el rector Madueña juega un juego que no sabe jugar. La cosa es que el juego de la política y la función pública son juegos serios. Ameritan la seriedad de quien sí sabe cumplir acuerdos y atender las normas tanto legales como aquellas no escritas.

Mientras intenta politizar un asunto eminentemente legal y de transparencia, cada vez más pierde terreno.

La primera audiencia será este viernes 14, ya veremos cómo resulta. Atentos.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx