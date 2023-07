El presidente Andrés Manuel López Obrador está jugando sus cartas como marca el guion que escribió para la 4T hace prácticamente 6 o 7 años. Todo le ha salido. Las falencias de su gobierno las ha suplido con magistral habilidad política. Morena continúa en las preferencias electorales y la oposición está desarticulada. AMLO controla la sucesión a placer.

Digo esto porque hay que seguir hablando de Xóchitl Gálvez. La senadora es la semilla obradorista en la oposición que ha germinado más lenta y discretamente; también la más exitosa al momento. Su origen como candidata al senado por Movimiento Ciudadano es seña que no deberíamos perder de vista. No es casualidad el destape de López Obrador a Gálvez, ha sido justo ese destape del presidente el que ha terminado impulsando las posibilidades de la ex jefa delegacional.

Dante Delgado es el “hombre fuera”. Él y su partido naranja son aliados discretos del obradorismo. Nada mal, le sirve al presidente desde fuera, es más útil como opositor a modo, que como aliado entreguista (como el PVEM). Ya les contaré más detalles de esta interesante novela política.

Vicente Fox es una caricatura

Si no fuera porque jamás ha tenido algo de serenidad, uno pensaría que Vicente Fox ya no se reconoce a sí mismo. El último “rifirrafe” en redes lo ha tenido con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Se dijeron de todo, pero el posicionamiento lo gana el mandatario naranja. Vicente Fox pretende mantener con vida al partido que juró destruir en el año 2000… esa contrariedad simplemente aniquila los argumentos endebles del ex presidente.

¡Mayday-mayday-mayday!

Mayday es una señal de socorro utilizada como llamada de emergencia en ámbitos relacionados con la navegación. En la llamada inicial, se repite tres veces.

Así las cosas en el seno de la campaña de Adán Augusto López Hernández. Me parece por demás preocupante para el ‘war room’ del ex titular de gobernación el pésimo control de daños que han tenido.

He dicho que el tabasqueño sería quien más crecería en las encuestas. No me he equivocado. La Dra. Claudia Sheinbaum muy cerca de su techo, se ha mantenido a la cabeza. Pero el crecimiento de Adán Augusto ya rebasa a Marcelo Ebrard en algunas mediciones.

Andrea Chávez ha hecho más daño a las aspiraciones de Don Adán, que cualquier otra nota. En el equipo de campaña deben estar preocupados porque la diputada federal con licencia no le quita un golpe al aspirante tabasqueño.

Mi solidaridad con ella, como mujer, pues las calumnias, mientras se determine si son verdad o mentira, le lastiman a ella, a su familia y también al proyecto que apoya. Por estrategia, lo sensato es detenerse a pensar unos instantes y actuar. No hay mucho tiempo y la crisis más grande para el proyecto de Adán Augusto no termina de pasar.

Urge liberar a la UAS

La Universidad Autónoma de Sinaloa está secuestrada por un grupo de personajes con su propio partido político local.

Este fin de semana hubo movilizaciones y activaciones en cruceros del estado con el pretexto de “defender la autonomía de la UAS.”

La defensa de la UAS la realiza el PAS. El Partido Sinaloense hace activismo con trabajadores de la UAS. La UAS se escuda en el PAS para defenderse políticamente. El PAS es controlado por la cúpula facciosa y formal universitaria. Listo, el chiste se cuenta sólo.

El rector Jesús Madueña Molina ya vaticina que será vinculado a proceso. Alega persecución política. Pero hasta el momento no ha desmentido con pruebas los señalamientos de presunta corrupción y desempeño irregular de la función pública por el comité de compras que él encabeza.

Me parece inverosímil decir que es el gobernador quien le persigue con el sistema judicial, cuando quien compró pantalones Levi’s a sobreprecio fue la administración universitaria. Fueron ellos mismos quienes pagaron una sola comida de un millón de pesos a una empresa que se dedica a la construcción y que está ligada a la familia Cuén. Fue el comité de compras de la UAS la que pagó 18 millones de pesos en tortillas en plena pandemia y con casas del estudiante cerradas.

¿A usted qué le suena más sensato? ¿La persecución política o la justicia intentando aclarar las irregularidades en la UAS? Definitivamente el rector le tiene más miedo a Cuén que a la justicia.

