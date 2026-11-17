El PRIAN, meses después de haber jurado que cambiaría, sigue presentando los mismos patrones que los llevarán a unirse en sociedad. El punto es que, en estos mismos meses, se está llevando a cabo el reparto de posiciones para puestos de elección popular. El PRI y el PAN, con su mínimo arrastre, nuevamente aparecerán juntos en las boletas oficiales del próximo año. Hablamos, ni más ni menos, de que los dirigentes están cuidando no los intereses de su militancia, sino los propios. Jorge Romero y Alito Moreno, lo afirmaremos después, pondrán a competir a quienes ellos quieran. Hasta hoy, por ejemplo, se ha justificado que los coordinadores que han nombrado han surgido por consenso. Días más tarde, con evidencias públicas, se demostró que no hay ni hubo un mecanismo democrático para tomar decisiones. Se suponía que veríamos a dos partidos renovados y abriendo el compás para democratizar sus determinaciones.

Se está haciendo costumbre que los líderes más visibles del PAN y del PRI no propongan reglas claras de participación. Al comienzo de estas semanas, en distintos puntos de la República, hemos observado reuniones con personajes que, con una enorme desventaja, arrancarán el sinuoso camino para ser competitivos ante el dominante paso de Morena. Al ver que no tienen representantes de peso político, desde luego, han recurrido nuevamente a la guerra sucia. Quienes se han colocado en esa posición, sin darse cuenta de la realidad que los aqueja, son los personajes activos del PRIAN. A algunos, de pronto, les han otorgado la estafeta y, por ende, habrá que esperar a que ocurra el nombramiento oficial.

En Guerrero, por ejemplo, el PRI, de la mano de un senador de la República, ya tiene su gallo para competir en la carrera por la gubernatura. En el centro de los reflectores estará Manuel Añorve Baños. Aunque algunos dicen que es el más conocido, no le veo trazos de candidato competitivo como para construir un contrapeso a Morena en aquel punto del país. A pesar de ello, sabemos que PRI y PAN se han puesto de acuerdo para hacer frente a una de las mujeres con mayor liderazgo en las coordinaciones de la defensa del voto. Estamos hablando de Beatriz Mojica, que muy pronto tomará la estafeta como candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia. De hecho, creemos que los competidores de otras expresiones solo mirarán atónitos mientras la senadora con licencia, a paso firme, camina sin contratiempos para convertirse en la sucesora de Evelyn Salgado. Luego de ello, como tarea principal, el CEN del partido guinda tendrá que planear la ruta que seguirá la legisladora, con una estructura sólida que hoy vemos movilizarse en reuniones y asambleas informativas.

Pronto veremos cómo se oficializa esa candidatura y, entonces sí, vendrá una maquinaria que la oposición no podrá frenar ni sabrá cómo enfrentar. Ellos, totalmente anulados ante una elección cantada a favor de Morena, serán únicamente testigos de la aplanadora. De hecho, han tenido que recurrir a los improperios que, al parecer, no les han dado resultado. Lo mismo ocurre en otras entidades; sin embargo, Morena, junto con el PT y el PVEM, se alzará con la victoria en por lo menos 15 entidades. Durante todo este tiempo, en efecto, las encuestas siguen apuntalando al proyecto de transformación. En Guerrero, punto crucial del que hacemos énfasis, la izquierda ha ido acumulando una distancia de más de 30 puntos de diferencia.

Dejando de lado las diferencias que provocó el proceso interno, Beatriz Mojica se ha convertido en un punto de unión. Ya se reunió con todos los actores. Acordaron caminar juntos y revalidar la fuerza territorial que existe en esta región. Se dice que será una aplanadora la que pasará por encima del PRIAN. Nosotros, desde ese enfoque, coincidimos porque no hay respaldo para el PRI ni, mucho menos, señales que puedan prender las alarmas. Necesitan mucho más, ahora que se dibuja el mapa electoral. No es que seamos exagerados, pero las encuestas, desde ahora, presagian un tsunami morenista. Y la 4T, sin adversarios ni contrapesos, derrotará por segunda vez consecutiva a la derecha en las tierras donde el apoyo a la presidenta es mayúsculo.

Mucho de eso tiene que ver con el trabajo que ha realizado la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Ella, una mujer de palabra, ha llevado modernidad, obra e infraestructura a Guerrero, sin dejar de lado la expansión de los programas sociales que llegan directamente a manos de los beneficiarios. Donde quiera que esto suceda, sin pensarlo dos veces, la gente se inclinará por aquellos personajes que cumplen su palabra. Todo eso, en la medida de las posibilidades, es posible con voluntad, esfuerzo y entrega. Esas cualidades, sin duda, las tiene Beatriz Mojica.