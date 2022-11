“La palabra ‘estadista’ no tiene antónimo, pero debería.” ALFONSO ARAUJO

“La gente cambia.” DICHO

Mandar obedeciendo

López Obrador salió por peteneras y sacó de la chistera que él también marchará el domingo 27 de noviembre —cómo de que no—porque así se lo pidió la gente. En su mañanera dijo: “empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo”. Adelantará, así, su enésimo informe y fusionará los eventos. Dos pájaros de un tiro.

Algunas consideraciones:

Que lo chequen los doctores. Después de todo, si no está bien del corazón, debería cuidarse, tomar precauciones y marchar obedeciendo a los médicos. Sobre todo ante lo que significará caminar del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, para luego ahí rendir su informe de gobierno. Porque supongo que, dado que será una marcha, él querrá ir caminando, encabezándola. Si va en coche descubierto o cualquier otro vehículo generará más dudas sobre su estado de salud.

¿Le quitarán la cerca al Ángel de la Independencia? ¿Las vallas que rodean Palacio Nacional? Porque para la marcha del domingo pasado en favor del INE estos dos edificaciones se encontraban rodeadas.

En el mismo sentido, las tiendas, restaurantes y oficinas estuvieron abiertas. No hubo desmanes, ni destrozos; se generó poca, muy poca basura. ¿Sucederá lo mismo el domingo 27?

En la marcha del INE no hubo acarreados, ¿en esta los habrá? ¿Se decretará contingencia ambiental en domingo? Supongo no.

La diputada morenista trans, María Clemente García, que llamó “nacos” a los participantes de la marcha en favor del INE, ¿les dirá de igual manera a los de la marcha del 27?, ¿asistirá?

Los simpatizantes de la 4T ¿ahora sí determinarán un valor cercano a la verdad del tamaño de la movilización? ¿Sabrán que haber desdeñado así la marcha del INE, en automático dejó en ridículo el tamaño del campamento de López Obrador en el 2006?

La marcha en defensa del INE se dio simultáneamente en 20 ciudades del país y también en algunos puntos en el extranjero. ¿Esta otra logrará lo mismo o concentrará a todos los autobuses de acarreados exclusivamente en la CDMX?

Marchar ignorando

El 27 de noviembre hay una marcha de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, las cuales llevan un año preparando el tendido “sangre de mi sangre” en el Ángel en honor a los desaparecidos de nuestra nación. ¿Los convocantes a la marcha del 27 de noviembre —entiéndase primordialmente el presidente— no van a respetar ni siquiera ese homenaje? Tal vez como señala el colectivo “Marea Verde” (todas las mujeres todos los derechos), los colectivos de búsqueda deberán hacer un acto en la Glorieta del Ahuehuete para recordarle a López Obrador que “seguimos esperando que cumpla sus promesas de encontrar a nuestros familiares desaparecidos”.

¿Estará feliz AMLO que su marcha le asemeja cada vez más a Luis Echeverría y a José López Portillo o es algo que prefiere ignorar, pasar por alto? También a Nicolás Maduro, pues dichas marchas de “apoyo al movimiento” siempre se dan después de las organizadas por la oposición…

¿Quiere competir con Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Vicente Fox y por eso llevará a Manuel Bartlett, a Napito Gómez Urrutia, a Cuauhtémoc Blanco, a Cuitláhuac García, al ex director y al nuevo director de Segalmex, Ignacio Ovalle y Leonel Cota, respectivamente, a Felix Salgado y toda la sarta de impresentables que hoy forman parte de la Transformación?

Marchar mandando

¿Tendrá claro que la marcha en favor del INE participó la ciudadanía sin cobrar y que la del 27 será organizada con costo al erario? Sí, el desfile de sus corcholatas, paleros, televisoras y acarreados supondrá un costo para quienes pagamos impuestos.

Gastar nuestros dineros en una marcha para contrarrestar otra que fue para pedir respeto al INE, muestra que la movilización del 13 de noviembre no fue tan insignificante como dice López Obrador. De hecho le dolió y mucho.

Pero dado que quiere marchar, que marche y que con eso inicie lo que será marcharse de Presidencia. Porque a la fecha a la preguntas: ¿ya se enteró López Obrador de que es presidente de todos los mexicanos? ¿Que, como tal, esto NO se trata de una competencia?, las respuestas son un no.

Ya que según él la gente se lo pidió, ¿por qué se rehusó a escuchar a la gente que marchó el domingo 13 y que pidió no se reforme el INE y que también se lo pidió?

¿Por qué no escucha todos los padres con niños con cáncer que no tienen medicinas? ¿Por qué no quiso escuchar a Javier Sicilia o a las madres de los desaparecidos?

No, eso es pedir demasiado. El mandatario únicamente escucha lo que quiere, lo que le conviene. Y eso de mandar obedeciendo es tan poco cierto como decir que no hay molestia ante el reclamo y la critica.

Es tan pueril la actuación de AMLO, que es difícil de concebir viniendo de un jefe de Estado. De dar pena ajena.

Por último, dado que quiere demostrar músculo, pero se le nota el ardor, ¿no viene siendo tiempo de llamar las cosas por su nombre y referirse a él como el autócrata que es?