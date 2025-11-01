El 21 de octubre se cumplió la fecha fatal aquella en que el guión de la película ‘Back to the future III’, exploraba con desplantes argumentativos, una ventana de lo que, a juicio de su productor y guionista, Robert Zemeckis, sería el año de 2015, en ese preciso punto del calendario: 21 de octubre del 2015

Y pues, a más de diez años de haber dejado atrás esa hipotética fecha ni coches voladores, ni robots que interactuaban asumiendo decisiones propias no hay tal; la realidad no alcanzó para tanto, afortunadamente. Muy pocas de aquellas situaciones que planteó Zemeckis para que luciera el entonces joven histrión, Michael J. Fox, en el papel de Marty Mc Fly, se pudieron cumplir.

Así mismo, como en aquella trilogía de la industria fílmica hollywoodense, podría decirse que, en la inverosímil narrativa de la política del estado de Morelos, muy pocas cosas que se plantearon como prospectivas de coyuntura política, desde la Subsecretaría de Gobernación federal de parte del último gran ‘profeta’ de la grilla mexicana, el morelense Rabindranath Salazar, se han logrado consolidar.

Por el contrario, en Morelos no hay un “Regreso al Futuro”, sino un triste “Volver al Pasado”.

Una ola de desconfianza y de amenaza entre todos los integrantes de la clase política morelense, se percibe en todos los inmuebles del poder público y hasta en cualquier rincón gastronómico donde los personajes de la vida pública morelense se placean. Se volvió a los tiempos previos a la llegada de la transición y el cambio.

Hay un “tufo” inconfundible a violencia política y corrupción y no es para menos.

La gobernadora morelense, Margarita González Saravia, tiene una crisis ante sí a punto de estallarle. Quizá eso explique el nombramiento de su exfiscal general de justicia, Édgar Maldonado Cevallos, como nuevo secretario General de Gobierno del Estado, desde luego motivada o influenciada también por la irreparable pérdida del experimentado y siempre bien recordado Juan Salgado Brito, en las últimas horas. La decisión pues, recayó en un abogado penalista, más vinculado al tema policial y jurídico que al tema político.

Así se resolverá entonces el acertijo político en el Estado ‘Jardín de México’ en lo sucesivo… con el Código Penal en mano.

Con la amenaza permanente de la orden de aprehensión a todo aquel que no satisfaga el “llamado cordial a asumir ciegamente los designios del gobierno estatal de manera voluntaria”. Ahora sí, sin zanahoria de por medio. Donde la convicción orille a los actos de fe.

No tiene otra alternativa Margarita González. Recordemos que esta mandataria arribó al poder con el impulso y respaldo de la ola generada por Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como de Claudia Sheinbaum.

La diferencia entre ella y la entonces morenista Lucía “Lucy” Meza, era de más de 20 puntos durante la campaña de precandidatos. Y es que Lucy no contó con el apoyo que sí le dieron a Margarita, Cuauhtémoc Blanco y su hermano Ulises Bravo, quienes ayudaron y permitieron que Margarita fuera la candidata de Morena, al ‘aventarse el tiro’ ellos de expulsar, simultáneamente, mediante actos de coacción política, legal e ilegal, de ‘Lucy’ Meza de Morena, ayudados por aquel equipo oculto de Rabindranath Salazar, a saber: el hoy diputado local Rafael Reyes Reyes y el fiel escudero de ‘Rabín’, Miguel Lucía Espejo.

No obstante, esa deliberada ayuda de Cuauhtémoc Blanco y su hermano a la actual mandataria, hay quienes señalan de ingratitud ya, a la gobernadora de Morelos, porque no ha sabido -dicen en los diferentes corrillos y templos de cafetómanos en Cuernavaca y Cuautla- responderle con lealtad al hoy diputado federal Blanco, por los “favores recibidos” durante la precampaña y la campaña electoral previas al 2 de junio del 2024.

Y lo más oprobioso del caso, para la inteligencia de los morelenses y de algunos prominentes miembros del staff de Margarita, incluido el esposo de la mandataria, Carmelo Enríquez, es la manipulación, subrepticia, de baja intensidad, de la que está siendo objeto la gobernadora por parte de este oscuro, pero influyente personaje, como lo es Rabindranath Salazar y su equipo de ‘operadores’.

La trampa de Rabindranath –‘Rabín’ para sus cuates- fue tendida desde la campaña electoral misma y Margarita cayó sin darse cuenta… Es hora que no se percata, incluso.

A menos de que ya se hayan dado cuenta y que este nombramiento de nuevo secretario General de Gobierno, responda a una medida de emergencia para subsanar el problema, más allá de la triste coyuntura de suplir forzadamente a don Juan Salgado Brito.

Además del esposo de Margarita González del círculo de influencia, han sido relegados ya otros personajes con reconocida capacidad y probidad en el servicio público morelense, como Mario Caballero, Luis Alberto Machuca, enlace del Bienestar con el Gobierno Federal y Miguel Ángel Peláez Gerardo, subsecretario de Gobierno y que incluso fungió como secretario General de Gobierno provisional hasta hace unas horas, ante el fallecimiento deplorable de Juan Salgado Brito, de notable oficio político.

De eso se han encargado los ‘allegados’ a Rabindranath Salazar como Daniel Altafi Valladares, hoy secretario de Turismo de Morelos y vinculado también a Graco Ramírez y a su ‘testaferro’ Víctor Sánchez Anaya de relegar, de alejar de Margarita a la gente que vale dentro de su gabinete.

Pero también, ha cobrado fuerza en su influencia con la gobernadora González Saravia, un personaje de muy dudosa reputación, de nombre Javier García Chávez, “El Gato”, quien se apropió de la campaña de Margarita y hasta del gobierno estatal.

Y se dice incluso que hay un “tercer frente” de “rabinistas” que tienen copada a la gobernadora: el integrado por Rafael Reyes Reyes, que tiene un grado superior de ambición y de perversidad y que, según algunos analistas locales de Morelos, tienen cooptada a la jefa del Ejecutivo morelense y a su inner circle, sin que se den cuenta siquiera.

Este grupo, es mucho más perverso y va encapsulando y cooptando a Margarita y sus huestes, sin que ellos se den cuenta, es el que encabeza el eterno Rabinista: Rafael Reyes Reyes.

Reyes Reyes, además de poseer una obsesión por las mujeres y el alcohol, tiene una compulsión inocultable por el poder y una devoción a Rabindranath Salazar.

Está dispuesto a todo con tal de no desaparecer de la arena política en el Estado de Morelos, según se prevé.

Para ello supo fingir supuestas alianzas con diversos morenistas a los que ha ido dejando en el camino e incluso atacándolos por la espalda, como Agustín Alonso, Juan Ángel Flores Bolaños, Alejandra Flores, entre otros.

La estrategia es clara, tener la ‘ropa sucia’ de cada funcionario o político en el estado para poder negociar con ellos o doblarles el brazo.

Hoy, la obsesión de Rafael Reyes y su grupo, es ganar a como dé lugar la candidatura y la elección de Cuernavaca en el 2027, aunque ello implique traicionar y golpear a Margarita y al mismo Javier García.

¡Cómo le harán falta a Margarita los buenos oficios de Salgado Brito, que en paz descanse!

Don Juan era un político que le brindaba equilibrio frente al embate de Rabindranath Salazar y su ambicioso proyecto personal.

Hoy, Morelos vive sumido en una violencia auto inducida y que es patrocinada y promovida por estos personajes rabinistas y aliados del PRI y del PAN, que buscan hacerse del poder para eternizar sus privilegios o, como dicen ellos en sus reuniones: recuperar lo que han perdido. La lista de cómplices es larga, en breve se podrían ir dando a conocer municipio por municipio y grupo criminal por grupo criminal.

No, Morelos no viaja al futuro… ¡Regresa tristemente al pasado!, donde las condiciones para ejercer la política estaban dadas por grupos que hegemonizaban coactivamente las vías y los métodos para acceder al poder, con tal de defender los cotos de unos cuántos.

Es de esperarse que no se desborde la violencia política en ese Estado del centro del país.

Es de esperase, que esta voz de alerta y de alarma sea tomada en cuenta por la gobernadora González Saravia, con la buena fe con la que ha sido escrita, por el bien de ella y de Morelos. Ojalá que saque la casta que posee, “truene la mesa” y ponga orden, para evitar que le tomen por completo el poder.

Quizá ya empezó ella a tomar las riendas del estado tras la designación del nuevo secretario General de Gobierno en la persona de Édgar Maldonado Cevallos, ya que personajes cercanos a ella se frotaban las manos, creyendo que serían los beneficiarios de la nueva designación.

Héctor Calderón Hallal en X: @pequenialdo; @CalderonHallal1