Es fácil caer en la tentación de la perfección. En el entorno público, la inercia nos empuja muchas veces a buscar la foto perfecta, el encuadre impecable y la sonrisa que parece de manual. Pero la ciudadanía está cansada de la simulación. En un mundo hiperconectado, las personas han aprendido a distinguir de inmediato entre un gesto ensayado para la cámara y una conexión real. En la comunicación política y de gobierno, no se trata de simular, se trata de transmitir.

Transmitir significa atreverse a mostrar la vulnerabilidad, el esfuerzo real y la empatía sin filtros. Significa entender que una reunión de trabajo no es solo un protocolo, sino un espacio donde se definen vidas. Que un recorrido en la calle no es una sesión de fotos, sino un encuentro entre seres humanos. La imagen no debe usarse para maquillar la realidad, sino para desvelar la esencia de la vocación de servicio.

Lograr esta profundidad es imposible desde el aislamiento. Hacer equipo con fotógrafas y fotógrafos que poseen una sensibilidad especial es un motivo de verdadera celebración. Estos profesionales no son simples registradores de eventos, son narradores visuales que saben capturar la magia de lo espontáneo. Tienen la paciencia para esperar el segundo exacto donde una mirada dice más que un discurso de mil palabras, y el respeto para plasmar la dignidad de las personas.

Trabajar con este tipo de creadores y creadoras transforma por completo la narrativa institucional. La fotografía deja de ser propaganda fría para convertirse en un puente de confianza. Cuando un equipo se une bajo la premisa de la honestidad visual, la política recupera su sentido más noble, el de conectar, conmoverse y trabajar de frente a la gente.

Juntas y juntos impulsemos una comunicación pública con alma, donde cada imagen refleje la verdad de nuestro trabajo y el respeto profundo por las personas a las que servimos.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V