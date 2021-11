Miguel Treviño, el alcalde que NO se merece San Pedro Garza García... ni los sampetrinos tampoco

IRREVERENTE

Cero sensatez, pura tozudez y p3nd3j3z

Les platico: Por lo pronto, por abuso de autoridad y asociación delictuosa se va a llevar de regalo navideño, tremendo fallo -y susto- en su contra de los jueces que están conociendo de la demanda interpuesta contra él y sus cómplices por vecinos que quisieron dialogar con él, pero al ignorarlos, ahora sí que no sabe con quiénes se metió.

En secuencia, detracito de esta demanda, viene la del experimentado y exitoso abogado Arnulfo Solís, quien ha enderezado en contra del hijo del panista venido a menos, Humberto Treviño Landois, otra, en representación de uno de los muchos afectados por el despojo de inmueble, disfrazado de expropiación con fines de utilidad pública, ocurrido en la avenida Vasconcelos del citado municipio.

Incluso varias organizaciones de residentes sampetrinos han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que por lo menos tres familias están viviendo a la intemperie debido a que carecen de recursos para hacerse de un lugar seguro.

“Pinche Miguel, mientras él duerme tranquilo y cobijado, esta pobre gente padece en estos días del frío y la lluvia. Tenemos a un alcalde insensible, tozudo y muy p3nd3jo a la vez, porque desde el primer día en que llegó al poder, está en campaña buscando la gubernatura y no muestra por ningún lado la supuesta inteligencia que presume en sus reuniones con los pocos aduladores que le quedan.

Se olvidó de sus promesas y peor aún, se olvidó de los sampetrinos, pues mientras presume fotos frente a su computadora con el portal del municipio en la pantalla, la gente no es atendida cuando se le pide que externe sus quejas y opiniones. Es un farsante”.

Así dijo un comerciante que tiene su negocio casi en la esquina de Los Aldama y Porfirio Díaz, en el Casco de SPGG, a pocas cuadras de donde ocurrió el desalojo de las familias y el derrumbe de las que eran sus casas.

Le insistí a este vecino que me permitiera publicar su nombre, pero solo aceptó a que mencionara su apellido -Morales- porque teme represalias de Miguel y de sus esbirros.

Me dijo que el negocio que tiene en el citado cruce de calles es muy conocido y quienes lean esto sabrán quién es. Bueno, pues tal cual me pidió lo escribo.

Y aquí les tengo una primicia o exclusiva, como decíamos antes en el ámbito periodístico:

3propietarios3 de casas habitación en la avenida Alfonso Reyes, han contratado a un prestigiado despacho de abogados para que les represente en otra demanda, abro comillas: “contra Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y quienes resulten responsables de la tipificación del delito de abuso de autoridad y exceso de atribuciones de funcionarios públicos, acreditado todo esto en autos y pruebas, por la construcción de una ciclovía que obstruye la movilidad en un sector del municipio donde no se justifica en modo alguno semejante obra”. Cierro comillas.

Pero, vayámonos por partes, como decía el Dr. Jack El Destripador durante sus gustadas clases de disección anatómica en la Universidad de Dublín.

A la par de que avanza el proyecto de Vía Libre, en San Pedro, la inconformidad de los vecinos acelera, y como muestra, los habitantes del sector han tapizado la avenida Alfonso Reyes con mensajes contra el rediseño vial de la zona.

A lo largo de 4 kilómetros, donde se proyecta instalar la mentada ciclovía, varias pancartas colgadas en las fachadas de algunas viviendas exhiben las quejas de los vecinos por los cambios en la vialidad que implica la nueva ruta. Varios de los mensajes son dirigidos específicamente a Miguel Treviño.

“Miguel, no somos ni ni 100, como dices, somos miles, somos muchas las colonias que no aprueban tu proyecto. No a la Vía Libre en Alfonso Reyes, piensa en las cocheras y accesos, piensa en la seguridad de los ciclistas”.

Vecinos de Alfonso Reyes y Jardines Coloniales