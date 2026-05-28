México parece haber entrado en una etapa donde ya no basta con debatir ideas, propuestas o resultados de gobierno. Hoy, cada discusión pública se convierte rápidamente en una batalla moral donde unos son presentados como “traidores a la patria” y otros como “defensores de la soberanía”. El problema es que, cuando un país deja de discutir políticas públicas para empezar a dividirse entre “buenos” y “malos”, la polarización deja de ser una estrategia política y comienza a convertirse en una forma permanente de convivencia nacional.

La confrontación política no es nueva. Ha existido en todas las democracias. Lo preocupante es el nivel emocional y social que está alcanzando en México. Ya no se trata únicamente de diferencias ideológicas entre derecha e izquierda, sino de una narrativa que empuja a millones de ciudadanos a verse mutuamente como enemigos irreconciliables.

Las redes sociales han acelerado este fenómeno. Hoy los algoritmos premian el enojo, la descalificación y la confrontación. Un mensaje moderado rara vez se vuelve viral; en cambio, las frases incendiarias generan millones de reproducciones. La política entendió rápidamente esa lógica y comenzó a usarla como herramienta cotidiana de movilización.

Desde el poder se habla constantemente de “los conservadores”, “los corruptos del pasado” o “los enemigos del movimiento”. Del otro lado, sectores opositores responden calificando al gobierno como “dictadura”, “autoritarismo” o “destrucción institucional”. Ambos extremos alimentan una tensión que parece no tener pausa.

El riesgo de esta hiperpolarización permanente es profundo. Cuando una sociedad vive en confrontación constante, se debilita la posibilidad de construir acuerdos básicos. Todo se vuelve sospechoso. Toda crítica es interpretada como traición y todo respaldo como fanatismo. El centro desaparece.

Y cuando desaparece el centro, desaparece también el espacio donde normalmente se construyen las soluciones nacionales.

México enfrenta retos enormes: inseguridad, crecimiento económico, salud pública, agua, infraestructura, relación con Estados Unidos y transformación tecnológica. Ninguno de esos problemas podrá resolverse desde la lógica de la confrontación eterna.

La política mexicana parece estar entrando en un terreno donde el conflicto ya no es un medio para ganar elecciones, sino un modelo permanente de operación. Y eso puede resultar rentable electoralmente, pero tremendamente costoso socialmente.

Porque un país dividido permanentemente termina agotado emocionalmente. Y las sociedades cansadas suelen perder capacidad de diálogo, tolerancia y entendimiento.

Quizá la gran pregunta para los próximos años no sea quién gana la próxima elección presidencial o quién controla el Congreso. La verdadera pregunta será si México todavía será capaz de discutir sus diferencias sin destruirse a sí mismo en el intento.