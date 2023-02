DESDE EL SEXTO SOL

México es el país de los sueños, nuestros y de los otros, el revolotear de las olas de sus mares y el olor a tierra fértil, son el paisaje de nuestras sonrisas, de nuestros más caros anhelos, de la amabilidad maravillosa de su gente.

En este territorio, llamado el ombligo de la Luna, todos convivimos con personas extraordinarias e inolvidables que alientan, que suman alegría, que son tu mano amiga y su propósito de vida, su deber ser, desde cualquier trinchera, son un aliento a la esperanza.

No todo es político, aunque domine el tema, México tiene en su gente, que son nuestra familia, los hermanos, amigos y los nuevos por conocer, un tesoro invaluable que representan el verdadero corazón del país.

Son los que en lo particular, todos los días trabajan y hacen latir a la Nación, productivos y que a diario nos aman y mantienen vínculos fuertes con la vida, el respeto y el honor.

Por ellos, que son casi todos, México, a pesar de toda polémica pública, más allá de todo, nos tiene a nosotros.

Y por eso, por todos los valores apreciados en su gente, el turismo es feliz en su estancia y muchos se quedan a residir, por eso, las inversiones no paran de llegar, pues hay confianza y prestigio de una Nación, que está por encima, del deshonor de algunos.

Más allá del daño que le han hecho al país, políticos, ex presidentes, líderes sindicales y mafiosos, queda cada uno de nosotros, para llenar de honor a México y que mientras permanezca el mundo, no morirá , no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlán, cómo bien reza el memorial de Culhuacán.

Twitter: @RocioSesma | Soldesoles.blogspot.com | Rociosesmaverde20@hotmail.com