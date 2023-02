DESDE EL SEXTO SOL

Se pasea por Twitter todos los días y muestra fotos de su bochornoso pasado, le apuesta a las fake news, no tiene recato y se ha convertido en un transgresor, pues ha dado un No rotundo a quienes le exigen respeto a México y se mantenga al margen de opiniones personales.

Transgresor de la ley lo fue siempre, pues alguien que se autonombra Rey, le dijo al Juez Brian Cogan, en el juicio a Genaro García Luna que él, personalmente sobornó con millones de dólares al hombre fuerte del ex presidente y ese era el país que gobernó el panista, obsequiando favores al narco, al crimen organizado.

Felipe Calderón llegó a la presidencia, auxiliado por miles de voluntarios de la sociedad civil que organizaron campañas de promoción del voto a su favor y ahora saben, que sólo le alimentaron el ego y la cartera a la red de funcionarios corruptos que eligió para gobernar y desencadenar la más violenta incursión de criminales que no ha podido ser combatida, ese es su legado al país.

Nunca fue cercano al pueblo, a nada, su gobierno era inaccesible a casi todos y se sentía tranquilo, según él, su estrategia funcionaba..

¿Pues cómo no?... Siempre García Luna imantaba miedo y el apoyo lo tenía de quiénes sobornaba.

El ex presidente dice no saber nada del actuar de su hombre de mayor confianza, pero salió huyendo a España .

Ya no come su pay de manzana de todos los días con Margarita Zavala, la abandonó y a toda la familia, si este hecho no le dice nada a él, yo creo que sí a sus votantes, hoy perplejos del hombre al que le dieron su confianza.

Yo no, yo voté por AMLO, cómo muchísimos más, que queríamos su llegada al Poder Ejecutivo.

Habló el famoso Rey y se quedó calladito en Twitter, que así siga, no hay nada que tenga que decir, que interese.

Twitter: @RocioSesma | Pagina: Soldesoles.blogspot.com | Correo: Rociosesmaverde20@hotmail.com