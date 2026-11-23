PROMETEO

En México se puede ganar un juicio y seguir perdiendo dinero durante años. Se puede obtener una sentencia definitiva, superar recursos, acreditar derechos y conseguir una adjudicación, sin que eso signifique recuperar efectivamente un crédito o tomar posesión de un inmueble.

Esa es la realidad que la narrativa sobre la transformación del Poder Judicial no ha logrado resolver.

Mientras las autoridades hablan de legitimidad, nuevas estructuras y modernización, ciudadanos y empresas continúan enfrentando procedimientos que consumen tiempo, patrimonio y oportunidades.

El problema no es solamente la lentitud para dictar sentencias. Es todavía más grave: el Estado reconoce derechos que después resulta incapaz de hacer cumplir oportunamente.

Y cuando eso sucede, el costo no lo absorbe el juez ni la institución. Lo paga quien acudió a los tribunales buscando justicia.

Los números contradicen el discurso

El INEGI reportó que durante 2024 ingresaron 2,205,864 asuntos a los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los poderes judiciales estatales, mientras que se determinaron o concluyeron 1,403,597.

La diferencia aritmética supera los 802 mil asuntos. No equivale al rezago acumulado, porque las conclusiones pueden corresponder a expedientes anteriores, pero ilustra la magnitud del desafío operativo.

En la Ciudad de México se registraron 240,019 ingresos y 76,257 conclusiones. En el Estado de México, 266,002 ingresos y 176,470 conclusiones.

La evaluación internacional tampoco ofrece motivos para celebrar.

El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project ubicó a México en el lugar 125 de 143 países. En justicia civil, la posición fue todavía más preocupante: 135 de 143, frente al lugar 134 del año anterior.

Este indicador considera, entre otros factores, acceso a la justicia, retrasos procesales y cumplimiento de resoluciones.

No significa que todos los problemas sean consecuencia de la reforma reciente. Pero tampoco permite sostener que exista una recuperación estructural de la justicia civil.

¿Dónde están los resultados tangibles de la transformación prometida?

La Suprema Corte: protagonismo frente a resultados

La Suprema Corte debería representar el mayor nivel de rigor jurídico, disciplina institucional y respeto a la función jurisdiccional.

Sin embargo, las controversias públicas entre sus integrantes han puesto en discusión sus formas de deliberación, la preparación de proyectos y el protagonismo individual.

La discrepancia jurídica es indispensable. Los ministros no tienen obligación de coincidir y una discusión intensa puede mejorar las resoluciones.

Lo cuestionable aparece cuando las diferencias personales desplazan la atención de los asuntos que deben resolverse y el debate público se concentra más en los protagonistas que en las consecuencias jurídicas de sus decisiones.

Una Corte no es un escenario para administrar prestigios personales ni construir narrativas individuales.

Sus integrantes deben resolver controversias constitucionales con independencia, profesionalismo y oportunidad.

Si el máximo tribunal exhibe dificultades para mantener deliberaciones ordenadas, es legítimo preguntar qué mecanismos garantizan profesionalismo y disciplina administrativa en tribunales colegiados, juzgados de distrito y poderes judiciales locales.

No existe una relación automática entre la conducta de los ministros y la de cada juez. Pero las instituciones transmiten prácticas, incentivos y estándares de responsabilidad.

La autoridad debe ejercerse mediante argumentos y resultados, no mediante desplantes.

La independencia judicial no equivale a superioridad personal sobre el justiciable.

La soberbia burocrática y la ausencia de consecuencias

Quienes litigan conocen una realidad difícil de encontrar en los informes estadísticos.

Promociones que permanecen semanas pendientes de acuerdo. Notificaciones que deben repetirse. Diligencias suspendidas por deficiencias de coordinación. Expedientes que cambian de titular y parecen comenzar nuevamente su recorrido administrativo.

Resoluciones firmes cuya ejecución se condiciona a actuaciones que no siempre guardan proporción con lo que ya fue decidido.

Cada retraso puede tener una explicación procesal. Algunos son indispensables para garantizar el derecho de defensa.

Pero cuando se acumulan durante meses o años, la institución debe explicar qué ocurrió y quién tenía la obligación de actuar.

No puede aceptarse que la carga de trabajo justifique cualquier demora ni que la independencia judicial se utilice como argumento para evitar evaluaciones administrativas.

Un juez puede ser independiente para resolver conforme a derecho y estar obligado a explicar por qué un expediente permanece injustificadamente detenido.

Aquí surge una pregunta que las autoridades judiciales deberían responder públicamente:

¿Cuántos jueces, magistrados y ministros han enfrentado consecuencias efectivas por retrasos injustificados atribuibles a su actuación? ¿Cuántas sentencias firmes permanecen años sin ejecutarse?

No se trata de sancionar a un juzgador porque su sentencia no guste o porque una parte pierda. Se trata de exigir responsabilidades por incumplimientos administrativos y negligencias debidamente acreditadas.

El ciudadano no debería tener que justificar cada promoción mientras la autoridad carece de obligaciones igualmente visibles para explicar sus tiempos.

Ganar una sentencia no significa recuperar el patrimonio

En materia civil y mercantil, la ejecución puede convertirse en un procedimiento tan prolongado como el juicio principal.

Después de una sentencia firme vienen liquidaciones, avalúos, embargos, remates, adjudicaciones, inscripciones registrales, notificaciones y diligencias de entrega.

Cada etapa puede generar nuevos incidentes, impugnaciones o suspensiones.

El derecho de defensa debe respetarse. Pero también existe el derecho de quien obtuvo una sentencia a que esta se cumpla en un plazo razonable.

Lo inaceptable es que la ejecución se transforme en una sucesión indefinida de obstáculos que termine vaciando de contenido la cosa juzgada.

Un inmueble adjudicado puede deteriorarse, generar gastos de conservación o permanecer improductivo. Un crédito recuperado tardíamente puede representar apenas una parte de su valor económico original.

Una sentencia sin ejecución efectiva no es una victoria completa de la justicia. Es un derecho reconocido que continúa pendiente de cumplimiento.

Si el Estado no consigue ejecutar oportunamente sus propias resoluciones, ¿qué confianza puede exigir a quienes invierten, producen o financian?

El costo económico: capital que no circula

Imaginemos un crédito empresarial de diez millones de pesos cuya recuperación judicial se prolonga siete años.

Con un costo hipotético de capital del 10% anual, diez millones disponibles hoy equivaldrían aproximadamente a 19.5 millones de pesos al término de ese periodo, bajo capitalización anual.

No es una liquidación judicial ni una cantidad necesariamente exigible al deudor. Es una ilustración del costo de oportunidad del dinero.

A ello se suman honorarios, avalúos, derechos, administración de garantías, impuestos y deterioro patrimonial.

Durante siete años, ese capital no puede utilizarse libremente para financiar inventarios, adquirir maquinaria, ampliar instalaciones o generar empleos.

Multipliquemos esta situación por los miles de conflictos patrimoniales y mercantiles que se tramitan en el país.

No existe una medición pública integral que permita determinar cuánto capital permanece inmovilizado por ejecuciones tardías. Esa ausencia de información debería preocupar tanto al Poder Judicial como a las autoridades económicas.

El rezago judicial no es solamente una estadística administrativa. Es inversión que se posterga, capital que no circula y riqueza que puede destruirse mientras se espera una decisión efectiva.

El sector financiero incorpora ese riesgo al crédito

México necesita ampliar el financiamiento productivo. Sin embargo, prestar a una empresa no depende exclusivamente de su capacidad de pago, sino también de lo que sucederá si incumple.

Bancos, SOFOM, arrendadoras y otros intermediarios consideran la calidad de las garantías, el costo de recuperación y el tiempo probable para ejecutarlas.

Cuando ese tiempo es incierto, el riesgo aumenta.

La consecuencia puede ser una tasa mayor, garantías adicionales, plazos más cortos o la negativa a financiar determinados proyectos.

La CNBV informó que, a marzo de 2026, el ahorro financiero total equivalía al 98.6% del PIB, mientras que el financiamiento interno al sector privado representaba 40.1% del PIB.

Son indicadores distintos y su diferencia no representa recursos automáticamente disponibles para prestar. Pero muestran la importancia de las condiciones bajo las cuales se canaliza el ahorro.

El sistema financiero encuentra alternativas en crédito al consumo, instrumentos líquidos y valores gubernamentales.

Las tarjetas permiten operaciones estandarizadas y administración masiva de riesgos. Los valores gubernamentales ofrecen condiciones de liquidez y riesgo diferentes de las de muchos créditos empresariales.

La preferencia por esos instrumentos también responde a tasas, regulación, demanda y estrategias comerciales. Pero existe una relación fundamental:

Si ejecutar una garantía resulta caro, lento e incierto, el financiamiento productivo pierde atractivo relativo.

El Estado exige más crédito para pequeñas y medianas empresas, mientras su propio sistema judicial encarece uno de los mecanismos esenciales para otorgarlo: la recuperación efectiva de las obligaciones.

Es una contradicción de política pública.

La seguridad jurídica influye en el precio del dinero y en las decisiones de inversión. Por eso, mejorar la justicia civil y mercantil debería ser también una prioridad para Hacienda, Banco de México, CNBV y las instituciones financieras.

No puede hablarse seriamente de inclusión financiera mientras se ignora el costo de hacer cumplir los contratos.

Tecnología: modernizar pantallas sin modernizar procesos

La digitalización judicial representa una oportunidad para reducir tiempos y costos.

Expedientes electrónicos, notificaciones remotas, gestión automatizada e inteligencia artificial pueden facilitar el seguimiento de actuaciones, detectar retrasos y mejorar la administración de los juzgados.

Sin embargo, su implementación continúa siendo desigual.

Persisten sistemas fragmentados, duplicación documental, trámites presenciales y procedimientos manuales, aun cuando parte del expediente ya está digitalizada.

La tecnología termina adaptándose a una burocracia antigua, en lugar de transformar sus procesos.

Al mismo tiempo, algunos tribunales comienzan a regular el uso de inteligencia artificial por los abogados.

Es correcto exigir información verdadera, jurisprudencia auténtica y responsabilidad profesional. Pero resulta contradictorio concentrarse en las herramientas del litigante mientras no se establecen metas igualmente exigentes para reducir los tiempos judiciales.

Un contador utiliza software fiscal. Un ingeniero emplea programas de diseño. Un médico se apoya en equipos diagnósticos.

Todos continúan respondiendo por sus decisiones.

El abogado también debe responder por sus actuaciones y verificar que sean jurídicamente correctas.

La pregunta no debería ser si utilizó inteligencia artificial para preparar una promoción, sino si esta cumple con las exigencias legales.

Y respecto del juzgado, cuánto tarda en acordarla, resolverla y ejecutar lo decidido.

De nada sirve que un abogado prepare un escrito en una hora si el tribunal necesita semanas para darle trámite y años para ejecutar lo resuelto.

La modernización debe medirse por sus resultados, no por el número de plataformas adquiridas.

La transformación que todavía no llega al ciudadano

No todo puede esconderse detrás de una estadística.

Una resolución rápida pero incorrecta no representa buena justicia. Tampoco una sentencia técnicamente impecable que nunca se ejecuta.

Deben medirse tiempos de tramitación, calidad de las decisiones, revocaciones, ejecución efectiva y costos procesales, considerando la complejidad de los asuntos.

Pero también importan el trato al ciudadano, la claridad de los acuerdos, la disposición para resolver problemas administrativos y la responsabilidad de quienes dirigen los tribunales.

La soberbia y el protagonismo no se miden fácilmente en porcentajes. Sus consecuencias pueden manifestarse en instituciones distantes, poco transparentes y difíciles de exigirles resultados.

El juzgador no es propietario del expediente. Es un servidor público investido de autoridad para cumplir una función constitucional. Su independencia debe protegerse, pero también debe rendir cuentas por sus obligaciones administrativas.

La reforma judicial modificó estructuras y mecanismos de designación. Sus defensores sostienen que estos cambios pueden mejorar la legitimidad y corregir problemas históricos.

Pero los ciudadanos necesitan algo más que expectativas.

Necesitan saber si los juicios duran menos, si las sentencias se ejecutan antes, si los costos disminuyen y si existen consecuencias cuando un retraso injustificado es atribuible a una autoridad.

No puede atribuirse todo el deterioro a una reforma reciente. Muchos problemas son anteriores. Pero tampoco puede utilizarse esa herencia como excusa indefinida.

Lo que debía mejorar todavía no demuestra haber mejorado. Y en indicadores relevantes, México registra un deterioro.

El país necesita tribunales que resuelvan, ejecuten y rindan cuentas; no instituciones que confundan independencia con ausencia de supervisión ni transformación con propaganda.

La justicia tardía encarece el crédito, inmoviliza el patrimonio, desalienta la inversión y debilita la confianza institucional.

Mientras el ciudadano tenga que litigar durante años para obtener una sentencia y después seguir litigando para cumplirla, México continuará pagando una factura económica que ningún discurso puede ocultar.

La justicia no se transforma cuando cambian quienes ocupan los tribunales. Se transforma cuando el ciudadano deja de esperar años para recibir lo que el propio Estado ya reconoció como suyo.