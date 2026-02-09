México hoy funciona como un sistema de realidades paralelas. No es una figura retórica: es una descripción económica y política. Un gobierno que ve transformación, un sector productivo que ve riesgo y números, y un entorno internacional que impone condiciones.

El problema no es que existan visiones distintas; el problema es que las decisiones públicas se están tomando como si solo existiera una.

El multiverso del discurso vs. el dato duro

México creció alrededor de 0.7% en 2025. Ese nivel de crecimiento mantiene operación, pero no genera prosperidad estructural. Al mismo tiempo, las remesas cayeron ~4.5%, rompiendo una racha de más de una década. Eso reduce consumo regional y liquidez.

Este es el contexto real en el que operan el Plan México y el Plan de Infraestructura 2026-2030, con anuncios de inversión por ~5.6 billones de pesos y la meta de elevar la inversión pública cerca de 2% del PIB. Son montos relevantes. El problema es que no han detonado entusiasmo visible del capital privado. ¿Por qué?

Porque el diseño mantiene al Estado como socio mayoritario y árbitro de reglas. El capital no huye: se vuelve prudente.

Pemex vs. CFE: símbolo contra productividad

El caso Petróleos Mexicanos sintetiza el choque de universos. Se reporta una reducción de deuda financiera a ~84.5 mil millones de USD al cierre de 2025. Pero los inversionistas miran la dependencia estructural de apoyos públicos. Cada rescate traslada riesgo al Estado y presiona finanzas soberanas.

Aquí entra el costo de oportunidad: una fracción de los recursos destinados a sostener a Pemex podría acelerar la transmisión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que es un habilitador directo de inversión industrial.

Transmisión eléctrica no es ideología: es infraestructura que desbloquea parques industriales, data centers y manufactura. Desde una lógica ejecutiva: Pemex es símbolo; transmisión es multiplicador.

Trenes: inaugurar vs. mover productividad

El Insurgente (México–Toluca)

~58 km

Capacidad estimada: hasta 100,000 usuarios/día

Costo acumulado: ~100 mil millones de pesos

Útil para su corredor, sí. Pero la pregunta estratégica es priorización.

Tren Maya

Proyecto emblemático con sobrecostos relevantes y una ecuación operativa todavía en consolidación. Reportes periodísticos han señalado un desbalance entre ingresos y gastos operativos en su arranque. El retorno social tendrá que medirse por productividad regional neta, no por inauguraciones.

Corredor Interoceánico

Conceptualmente potente para logística, pero su éxito depende de carga real, tarifas competitivas y adopción empresarial. Sin eso, es infraestructura subutilizada. Y aún falta que se aclare el accidente del 28 de diciembre de 2025. Pues la exoneración inmediata de la FGR está en duda.

El Estado de México: el cuello de botella ignorado

El Estado de México es la entidad más poblada del país y una de las más ineficientes en movilidad. Tan solo cuatro municipios del corredor norte del Edomex concentran ~2.6 millones de habitantes:

- Naucalpan (~834 mil)

- Tlalnepantla (~672 mil)

- Atizapán (~524 mil)

- Cuautitlán Izcalli (~555 mil)

Un paquete serio de dos corredores BRT + dos líneas Cablebús podría mover ~390–430 mil pasajeros diarios, cerca de cuatro veces la capacidad del interurbano Toluca. Eso es impacto directo en productividad laboral y acceso a empleo. Aquí está el músculo industrial. Aquí falta prioridad.

Estado de derecho: legitimidad y desempeño

En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, México se ubica en la zona baja global (≈121/143). La legitimidad institucional no se construye solo con legalidad formal, sino con desempeño y símbolos. En un poder judicial electo con participación cercana al 13%, la credibilidad se gana con sobriedad y productividad jurisprudencial, no con gestos superficiales o imágenes lamentables que involucran al ministro presidente y su entorno.

Para valorar su trabajo en la actual corte, señalemos sobre jurisprudencia y producción legal vinculante: la estadística concreta de jurisprudencias aprobadas por la actual composición de la Corte desde septiembre 2025 no está disponible públicamente en un solo reporte consolidado, pero el propio sistema de jurisprudencias obligatorias exige cinco ejecutorias firmes consecutivas para generar precedentes vinculantes. En el nuevo esquema judicial —resultado de la reforma constitucional de 2024 que cambió el método de selección de jueces y ministros—, la implementación operativa sigue en transición y el número de tesis jurisprudenciales obligatorias producidas en este periodo es relativamente bajo, lo que indica que la producción jurisprudencial con fuerza obligatoria aún no se consolida. Así que la corte debe rendir cuentas y no explicaciones y justificaciones.

El riesgo no es colapso, es erosión

México no está al borde de la quiebra. El riesgo es estancamiento prolongado. Un país que invierte en símbolos más que en habilitadores productivos, que anuncia planes sin convertirlos en confianza, y que normaliza debilidades institucionales, crece poco.

Los multiversos solo convergen cuando se prioriza:

- infraestructura que multiplica productividad

- reglas estables para inversión

- transmisión energética y logística real

- instituciones creíbles

Un país compite con capacidad operativa, no con narrativa. Y hoy México necesita cerrar la brecha entre lo que dice y lo que ejecuta.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.