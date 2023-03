De niña, allá en Tameapa, Badiraguato por alguna razón escuchaba unas grabaciones que me parecían, diferentes. Con música de fondo, aquella voz firme y con gran sentimiento, narraba historias. Eran corridos de la revolución. Sobre Emiliano Zapata o la persecución de Francisco Villa; la famosa “Adelita”, “Valentina” o de Gabriel Leyva Solano. No sé si llamarle declamación o narración, pero me enchinaba la piel escuchar de la voz de Don Ignacio López Tarso esas “historias” de la revolución mexicana, convertidas en corridos.

Esto a propósito de su fallecimiento recién el día sábado. Su partida debería consternar a todo un país justo como lo ha hecho. Aplaudo la decisión y aprobación del merecidísimo reconocimiento que se realizó en Palacio de Bellas Artes.

La noche de ayer domingo, el fanático y enamorado de los monstruos, el creador Guillermo del Toro se ha llevado la estatuilla dorada en la categoría Mejor Película Animada, con Pinocho. Es sin duda, un logro para todos los mexicanos, cada vez es más recurrente ver connacionales compitiendo al máximo entre los mejores de Hollywood.

Para quienes no han tenido la oportunidad de verla, es un filme super recomendado. Una historia que te atrapa con su narrativa, su diseño, que poco a poco te muestra ese lado de sensibilidad.

El galardonado hizo mención especial a Don Ignacio López Tarso. Importante no olvidar de dónde venimos, para conocer nuestro presente y luchar por el futuro, en mi opinión. Lo digo, porque “Macario”, la magistral adaptación protagonizada por Don López Tarso fue la primera película nominada a un Oscar. No podemos entender todo el ámbito del cine mexicano sin su legado. El mensaje de Guillermo del Toro refleja la nobleza del ganador al Oscar.

¡Felicidades a Guillermo del Toro y descanse en paz Don Ignacio López Tarso!

Texas

Me llama poderosamente la atención lo acontecido en la frontera de México con Texas. Ayer, un nutrido grupo de indocumentados intentaron cruzar por la fuerza el puente que conecta a El Paso. Ese tipo de cosas no suceden por casualidad. Diversos temas que inciden en la geopolítica y la agenda bilateral están sucediendo y provocan este tipo de hechos y reacciones.

Es la segunda manifestación de la comunidad venezolana en espera de que las autoridades americanas les concedan una cita para regular su condición migratoria. Estados Unidos vive momentos de definiciones políticas y partidistas, próximos a la elección. Hay tensión en ambos lados, sobre todo con discursos políticos que suben de tono cada vez más del lado republicano en EU.

Ya veremos cómo se desarrolla ese tema. Mientras, me parece que a la soberanía nacional no se le debe regatear absolutamente nada.

Corcholatas

Como que a Marcelo Ebrard ya se le cuecen las habas por dejar el gabinete presidencial. Se le quiere salir del huacal al presidente López Obrador. En su gira del fin de semana, dijo que urge que Morena lance la convocatoria de la encuesta para elegir a quien habrá de encabezar la candidatura presidencial del 2024.

Vaticinio. Marcelo será el primero en dejar el cargo para hacer proselitismo de una manera más libre. Simplemente, desesperado.

Claudia Sheinbaum llegará al momento de la definición como la mejor posicionada. Estaba viendo los números capitalinos en materia de seguridad, y me parece que está cumpliendo con una deuda histórica para la población de la CDMX . Pienso también, que celebrar el Tianguis Turístico a la capital, le dará aire fresco y permitirá lavarle la cara a la ciudad. Si el tema del Metro se estabiliza y/o se resuelve, irremediablemente será la candidata.

Por su parte, Adán Augusto López es un secretario de gobernación cada vez con más fuerza política, sin embargo, continúa sin crecer en las encuestas. Si usted considera que su mano no estuvo ahí para ‘bajar’ de la contienda por la gubernatura de EdoMex al partido naranja MC, está usted en un error.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx