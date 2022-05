Les platico: El diputado Agustín Basave salió a defender a su amigo Luis Donaldo Colosio Riojas y escribió en twitter que “le tienen pavor en la antesala al 2024″.

A ver, vámonos por partes, como decía el célebre Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Dublín. ¡Arre!

Si el diputado Basave supiera de beisbol no habría dicho lo que dijo. La antesala en ese deporte -por cierto, favorito de don Andrés Manuel- es la 3ª base, distante 90 pies del home, unos 27 metros. Con el debido respeto, diputado Basave, su amigo acaba de tomar turno en la caja de bateo (la alcaldía de Monterrey) y tendría que pegar de hit si quiere llegar a la 1ª base. O sea, Luis Donaldo todavía está muy muy lejos de la antesala que usted menciona. Para embasarse tendrá que hacer muy buen papel como alcalde de Monterrey, resolver el desmadrito que le heredó Adrián de la Garza, poner en práctica toda su capacidad y olvidarse de otra cosa que no sea batear, antes de querer correr las bases. En el beisbol, a la 2ª base se le llama la intermedia y la separan otros 90 pies o 27 metros, de la 1ª. La intermedia para Colosio sería terminar por todo lo alto sus primeros 3 años como alcalde de Monterrey. Bueno, si la hace muy muy bien, a lo mejor podría pedir licencia faltando el tiempo reglamentario para buscar una candidatura con miras al 2024, pero yo, en lo personal, veo remota esa posibilidad. Solo después de superar esas metas previas, podría decirse que está en la antesala del 2024, donde YA lo ubica Basave en forma arbitraria, temeraria, ilusa, timorata e inocente. Al fin chavos ellos dos, todavía.

Todo lo demás que menciona el diputado del MC sale sobrando.

Les sugiero que ni caso le hagan, porque se arriesga mucho el nieto del célebre doctor Agustín Basave Fernández del Valle, al decir que los señalamientos que se le hacen a Luis Donaldo por “presidir” una sesión de Cabildo desde cierto restaurant-bar de NY, son porque “le tienen pavor en la antesala al 2024″.

Y además, está arriesgando también a su amigo, porque en vez de resolver o aclarar el entuerto, lo enredó más.

Si yo fuera Luis Donaldo le mandaría decir: “No me ayudes, compadre”.

Me resisto a creer que el mismo Luis Donaldo le pidió que entrara al quite. Sería lastimoso y la mar de lamentable si fue así.

Antes de este incidente, yo tenía catalogado a Basave en otro concepto.

Ahora me doy cuenta -tristemente- que nomás está para hacer mandados cortos.

Los motivos detrás de Luis Donaldo

Bueno, más que motivos parecieran ser “los amigos” detrás él.

Me consta, porque he sido objeto de ello, que el alcalde de Monterrey ya no escucha ni atiende más allá de su círculo cercano de amigos chavos.

Los tiene, o más bien, los colocó en puestos clave de la administración municipal. En serio, puestos importantes y algunos de ellos, en lugar de ayudar, estorban.

No tiene ayudantes, tiene “estorbantes”.

Gente de edad y experiencia también la tiene Luis Donaldo, pero se han estado alejando de él debido a lo anterior.

Algo similar le sucedió a Mauricio Fernández, el dos veces alcalde de San Pedro Garza “Treviño de Hoyos”, perdón, San Pedro Garza García, cuando falló en su intento por serlo una una 3ª vez.

Mauricio se rodeó de puros güercos, se alejó de gente con experiencia y edad y Miguel Treviño le ganó la alcaldía.

Resumen

Luis Donaldo no está en la antesala al 2024. Que no se la crea porque si sí, valiendo madre llamando al Santo.

Tiene mucho trabajo por hacer como alcalde y más le valiera concentrarse en ello. Lo bueno es que Adrián de la Garza le dejó un soberano tiradero y cualquier cosa que haga el hijo del mártir priyista será público y notorio, pero que lo haga, porque hasta hoy, no se ve por ningún lado el espíritu del joven cambio, a no ser el galopante burocratismo, que lo es más terrible que cuando Adrián fingía -porque no fungía- como alcalde.

y más le valiera concentrarse en ello. Lo bueno es que Adrián de la Garza le dejó un soberano tiradero y cualquier cosa que haga el hijo del mártir priyista será público y notorio, pero que lo haga, porque hasta hoy, no se ve por ningún lado el espíritu del joven cambio, a no ser el galopante burocratismo, que lo es más terrible que cuando Adrián fingía -porque no fungía- como alcalde. A esos señorones con edad y experiencia que tiene en su gabinete, debería de escucharlos.

A esos cabroncetes que son sus amigos desde el jardín de niños y se cambiaron de Hermosillo a Monterrey porque ya se ven en el Palacio Nacional, que los modere y que no lo acompañen en sus giras, así sean a la ONU en Nueva York.

A esos mismos cabroncetes de su edad que trabajan en Monterrey pero viven en San Pedro, que les baje los humos porque se sienten reyezuelos en mercado y en barata.

¿Estamos? Gracias. Cambio y “juera”.