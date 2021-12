Colosio: no es la fuerza del apellido, es la fuerza de la tragedia

Luis Donaldo Colosio Riojas amaneció este jueves como el “tapado” de la elección presidencial 2024, esto luego de que el diario Reforma lo ubicó en el tercer lugar de los aspirantes más populares en su muestra, apenas detrás de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

La verdad que Colosio no debe resultar una “sorpresa” para quien sigue con atención el camino al 2024. En SDPnoticias, la encuestadora MetricsMX ya ha tomado en cuenta al actual alcalde de Monterrey como un posible presidenciable.

En octubre, MetricsMX realizó una encuesta sobre las expectativas de ciudadanas y ciudadanos de Monterrey ante el inicio del gobierno de Colosio. ¿El resultado? Un apoyo del 75 por ciento para su administración.

Para muchos analistas, que Colosio aparezca como la principal amenaza a un dominio absoluto de Morena se reduce a “la fuerza del apellido”. ¿Qué quiere decir exactamente “la fuerza del apellido”? Que la creciente popularidad de Colosio Rojas se atribuye a su papá: Luis Donald Colosio Murrieta, candidato presidencial en 1994 que fue cobardemente asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana.

Colosio Riojas creció sin sus papás. A sus 7 años, a finales de 1993, acompañó a sus padre a registrarse como precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todo era esperanza en ese momento. Cuatro meses después, Luis Donaldo Colosio Murrieta era asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, con la canción “La Culebra” de fondo. Unos meses más tardes, Luis Donaldo y su hermana también perdieron a su mamá, Diana Laura Rojas.

El ahora alcalde de Monterrey creció arropado por lo que le quedó de familia y se mantuvo al margen de la vida política, lejos de ese mundo asqueroso que le quitó a su padre. Pero entonces, hace unos años, el joven Colosio volvió a su destino y, de la mano de amigos como Samuel García y Agustín Basave, se apuntó como candidato a diputado local en el Congreso de Nuevo León. Y de ahí pa’l real.

Colosio Riojas no aparece como presidenciable por la influencia de su padre, el alcalde regiomontano está presenten en el inconsciente nacional por la tragedia que acompaña su vida. No fue un “dedazo” de su papá lo que lo puso en Monterrey, sino la confianza de ciudadanos y ciudadanas que ven en Colosio a un político de nueva generación que no busca el poder, sino continuar con la lucha de su padre por un México más justo.

Luis Donaldo Colosio Riojas no es un “junior” de la política. La inimaginable tragedia de perder a sus padres en apenas unos meses, y que el asesinato de su papá sea una fuente inagotable de impunidad y conspiraciones, no es ningún privilegio a presumir.

Morena debe poner atención a Colosio Riojas. Hasta ahora, la carrera presidencial se perfilaba entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero la irrupción de Luis Donaldo ha encendido las alarmas porque, después de todo, el enemigo sí podría estar allá afuera.

Además, poco tendrá Morena para atacar a Colosio Riojas en una eventual campaña. La figura de su padre es inmune a cualquier tipo de calumnia. Basta recordar que su estatua se mantiene firme sobre Paseo de la Reforma; mientras que al mismísimo Cristóbal Colón ya nos lo quitaron y la verdad es que a nadie le importo.

El propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía en buena estima a Colosio Murrieta y nunca ha puesto en duda su nombre.

El único “pero” a una posible candidatura de oposición de Colosio es el partido de su papá, el PRI. Una alianza con el PRI para vencer a Sheinbaum o Ebrard podría resultar polémica, pero sobretodo dolorosa.

En Monterrey ahora entienden por qué arrasó Samuel García: el efecto Colosio

Luis Donaldo Colosio y Samuel García (Instagram)

Mientras tanto en Monterrey, ahora entienden por qué Samuel García arrasó en la elección a gobernador de Nuevo León: el empuje de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Al final, podría resultar que no son los likes de Mariana Rodríguez ni las ocurrencias del ahora gobernador, lo que catapultó su campaña naranja en Nuevo León. Al final, puede ser que la confianza que inspira Colosio se le haya “pegado” a Samuel García, quien pese a sus muchos videos en Instagram sigue con un inicio “frío” en su gobierno de Nuevo León.

Aún falta mucho para que Colosio confirme su interés en el 2024. Por ahora, el alcalde de Monterrey se mantiene ocupado en su ciudad, a la cual por cierto declaró “en emergencia climática” en el marco de la COP26 en Glasgow.