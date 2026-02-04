Organismos internacionales urgen a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a erradicar la violencia que se ejerce en contra de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario brindar apoyo oportuno a través de políticas públicas que también reduzcan la brecha de desigualdad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una nueva investigación: Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, da a conocer que “53.318 fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022”.

La cifra dada a conocer de menores de edad que fueron asesinados, nos sacude como sociedad, es algo inadmisible en pleno siglo XXI, no poder evitar esos crímenes deja en evidencia que los gobernantes padecen un retroceso en su pensar y hacer, porque los homicidios de niñas, niños y adolescentes es algo que jamás debería de suceder.

“La violencia está presente desde edades muy tempranas. Seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales”. (ONU, 2026).

Lamentablemente no todas las personas son expertas en políticas públicas, gobernanza, buen gobierno, administración pública, leyes, pero quiero pensar que los expertos están en los gobiernos de las naciones, es por ello, que son los únicos capaces de enfrentar y resolver las problemáticas que nos acechan todos los días en nuestros hogares y en las calles.

Los derechos humanos de los menores de edad son vulnerados todos los días, es algo que no podemos permitir, las autoridades están obligadas a elaborar políticas públicas en beneficio de las familias, la justicia social es imperante. La deshumanización sigue en aumento.

El Gobierno de México trabaja en homologar políticas y leyes en todo el territorio mexicano, un gran acierto cuando en muchos lugares falta experiencia para trabajar en la prevención de los delitos, en políticas eficientes, leyes, y en ser congruentes.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) formó un grupo de trabajo para construir una Estrategia Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en movilidad. Se reunieron organismos internacionales, asociaciones civiles y funcionarios federales.

Todos los días deben darse pasos firmes y contundentes en el respeto a los derechos humanos. El 11 de febrero próximo en el Pentágono en Washington, comandantes militares de 34 países, se reunirán para analizar temas como el narcoterrorismo y el crimen trasnacional.

El trabajo coordinado es fundamental.