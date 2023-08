atrabancado, -a. adj. Mx. Referido a persona, que obra con precipitación y torpeza. pop + cult → espo. DICCIONARIO DE AMERICANISMOS, Asociación de Academias de la Lengua Española

Tengo una mala noticia. No importa que la senadora Gálvez diga “ya me vi con Movimiento Ciudadano”, los más recientes sucesos de nuestra política nacional indican que MC “ya no se vio” con ella (ni con el Frente).

¿Estoy siendo pesimista? No lo creo; me ciño a los hechos. Xóchitl se ha acercado a diversos miembros de ‘Movimiento naranja’; de especial relevancia Enrique Alfaro. Personajes que han mostrado interés en sumarse a la legisladora como abanderada presidencial de la coalición opositora (siempre y cuando se excluyera al PRI, hacen ver). Mas, dados los últimos acontecimientos al interior del fosfo fosfo partido, quedando este instituto “partido”, el Frente Amplio por México puede prácticamente despedirse de tan anaranjada opción.

Recapitulemos: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y uno de los miembros más relevantes de Movimiento Ciudadano, se inconformó —él y otros emecistas jaliscienses— con la dirigencia de dicho instituto político. Luego la ‘señora X’ se reunió con estos, asunto que la oposición y los analistas en general han percibido como una buena noticia en el sentido de hacer crecer la coalición opositora.

Todo lo contrario, me temo. La rebelión de MC Jalisco contra el líder nacional revienta el puente de diálogo que podía haberse dado entre la estructura partidista y el Frente.

Por supuesto, unir a Enrique Alfaro y a sus seguidores sumaría eventualmente algunos votos a la alianza opositora, pero anularía la posibilidad de que los electores, la parte más significativa y considerable de MC que está con Dante Delgado, lo haga. En otras palabras: si Enrique Alfaro ya rompió con Dante, por muchos encantos que tenga Xóchitl Gálvez, estos no serán suficientes para convencer a la dirigencia emecista de unirse a los inconformes de MC tras la causa que enarbola el Frente Amplio.

Para el presidente, fundador y cuidador de MC, lo realizado por el jalisciense solo se interpreta como traición. ¿Unirse ahora con quien acogió a los traidores? ¡Vamos!

Es lamentable que Xóchitl se reuniera con los disidentes de MC pues ello terminó con toda posibilidad de que dicho instituto político se una al Frente.

Y eso lleva, entonces, a que unas cuantas preguntas se vuelvan necesarias: ¿Le comieron las ansias protagónicas y eso llevó a la hidalguense a reunirse con quien recién le dio la espalda a Delgado? ¿Por qué ese afán de Xóchitl, de la oposición misma, de cavar su propia tumba? ¿De entregarle la victoria a Claudia Sheinbaum en bandeja de plata?

La reunión de Xóchitl con Alfaro no será olvidada por Dante Delgado. El titular del ejecutivo de Jalisco desde hace tiempo ha estado coqueteando con las otras fuerzas políticas, todas ellas sin excepción (incluyendo Morena, hay que decir). No cabe decir que no se sabía.

Así que, adicionalmente a que será más sencillo para la 4t llevarse Jalisco, dado que la hegemonía naranja en el tequilero estado se ha roto, las palabras de ruptura por parte de Alfaro tendrán otras repercusiones. Y la de mayor peso es que es prácticamente un hecho que MC no irá con el Frente.

Es una pésima noticia porque eso es (era) un adicional casi absolutamente NECESARIO para poderle hacer frente a Morena en el 2024; fuerza política que —no lo olvidemos— cuenta con el despliegue de fuerza que se ve en los 23 estados gobernados por el obradorismo.

Increíblemente, esto no ha sido visto ni por los estrategas del Frente ni por los líderes de este ni por muchos analistas. Estos enfatizan las consideraciones relativas a los pleitos al interior de Movimiento Ciudadano o el que haya habido coqueteos de algunos personajes de ese instituto con figuras del resto de la oposición. Sin embargo, no se habla de lo fundamental: este quiebre en el emecismo y el que candidatos visibles del Frente tomen partido visible por una de las partes hace aún más improbable conformar esa gran alianza opositora que tanto se le ha pedido —reclamado incluso— a Dante, a Samuel García, al propio Luis Donaldo Colosio.

Pésima y atrabancada jugada de la oposición. ¿De verdad no lo vieron?