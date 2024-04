Después de ver las diferentes encuestas de opinión nos damos cuenta de que en cuestión de las votaciones a la presidencia pinta muy claro quién sería la ganadora. Con el cabalístico 33% de diferencia, la candidata a la presidencia por Morena cabalga en caballo de hacienda sin que se acerque la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Y no es que aburra la elección presidencial, sino que no hay contendiente. Pareciera de esas peleas arregladas que dicen que les ponen a los boxeadores donde la contrincante no trae mucho en el morral. Hubiera sido una contienda más divertida si la candidata de la oposición hubiera sido Beatriz Paredes, pero las “internas” de Fuerza y Corazón dieron como vencedora a Gálvez.

Está más interesante la batalla por los puestos electorales en mi estado natal, Nuevo León, donde el gobernador se anda paseando en una Cybertruck que no tiene “ni Obama”.

En la batalla por la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati ya le dijo viejito al famosísimo Tio Mau. Dice Lorenia Canavati que respeta a Mauricio Fernández, pero cree que ya no tiene la energía para llevar un municipio como San Pedro, es mas, lo tacha de irresponsable por lanzarse como candidato. Raro planteamiento pues en los Estados Unidos, un país que es mucho más complicado que San Pedro, gobiernan octogenarios y están a punto de buscar una reelección.

Del otro lado está la batalla del municipio capital del estado, Monterrey, donde están en la pelea Mariana Rodríguez contra Adrián de la Garza.

La candidata por MC confiesa que no tiene experiencia para el puesto y que buscará que la campaña sea joven y alegre, además de evitar entrar en la guerra sucia que piensa que comenzará en estas elecciones. “Mi falta de experiencia es una oportunidad para innovar”, dice Rodríguez. “Espero que mi campaña sea alegre, de amor. Yo no vengo a descalificar a nadie. Todos estamos en nuestro derecho de participar, de registrarnos y cada quien vamos a hacer nuestra lucha desde donde nos toca” declaró.

Del otro lado está un viejo lobo de mar, Adrián de la Garza, que habló sobre todos los problemas que dejó a un lado la administración pasada y dijo que buscará resolverlos. No es desconocido para los habitantes de Monterrey que hay grandes problemas de contaminación, movilidad y seguridad que los naranjas no pudieron atacar en el último trienio.

De un lado Adrián busca una imagen como la de los superhéroes que van a salvar a una ciudad como Ciudad Gótica. Del otro lado Mariana tiene canciones como si fuera musical de Broadway o High School Musical. De la Garza busca atacar los problemas que dejaron en la anterior administración. Mariana menciona que le faltó tiempo a la anterior administración para corregir lo que dejaron en el pasado.

Los votantes regios decidirán quién tiene la razón y a quién darle su voto.

Lo que si es que esto esta más interesante que el América vs. Chivas. De hecho, en las próximas semanas viene Messi a la ciudad y tendremos el Clásico Regio. Ambos partidos apestaran a campañas políticas. Esperemos que dejen a la gente disfrutar los partidos sin cancioncitas o jingles. Lo único bueno es que los partidos serán en el estadio de Rayados así que los políticos que son Tigres podrían ser abucheados.

Esperemos.