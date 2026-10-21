Quienes nos dedicamos a la política sabemos que legislar es de los mayores privilegios que conlleva enormes responsabilidades.

Para muchas y muchos, la política actual se ha transformado en una extensión de las redes sociales. Lo que antes era un debate de altura, hoy parece una competencia feroz por el like o el video viral de quince segundos. Es urgente devolverle a la seriedad, el compromiso y la formalidad a la labor legislativa, rescatándola del espectáculo mediático.

Para no pocas representantes y pocos representantes, el pleno ya no es el templo del consenso, sino un set de grabación. Se prioriza el aplauso fácil de la tribuna digital por encima del análisis riguroso de las leyes. A este circo se suma una degradación conductual intolerable.

Es completamente inadmisible el lenguaje irrespetuoso, las groserías e incluso los golpes y amenazas que se viven en los congresos tanto locales como federales. Estos recintos, destinados a la civilidad, se transforman con frecuencia en escenarios de violencia que deshonran la confianza pública.

Esta alarmante devaluación pasa una factura muy alta a la democracia. Quienes votan no eligen a las mejores creadoras o los mejores creadores de contenido, ni a las polemistas o los polemistas más agresivos, eligen a políticas y políticos para que resuelvan las necesidades de las comunidades.

Es momento de priorizar los resultados que la ciudadanía merece. Los problemas del país, de cada Estado, municipios y alcaldías, no se solucionan con insultos ni con transmisiones en vivo desde el curul. Requieren horas de estudio en comisiones, mesas de trabajo con expertas y expertos, y madurez para escuchar a la oposición.

La labor legislativa debe ser sinónimo de un trabajo serio, honesto y constructivo, donde juntos y juntas impulsemos propuestas transformadoras, logremos el desarrollo y el bienestar de todas y todos sin excepción.

Es hora de legislar con eficacia y respeto a la tribuna, a la ciudadanía. El espectáculo y la violencia deben terminar, las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos no pueden esperar.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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