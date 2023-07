El plan Ángel, que bonito suena, sí, pero saltan de inmediato dudas en cuestiones básicas que me permito enumerar:

- ¿Por qué, si tan preocupado Marcelo por su México y ‘para que lo disfrutemos en paz todos’, no presentó A TIEMPO a su par en la Secretaría de Seguridad Ciudadana dichas propuestas, con el fin de implementarlas y empezar a frenar con mayor éxito la guerra (que luce eterna) que nos legó el gobierno criminal de Calderón?

- ¿Por qué presenta dicho plan ya con el proceso de selección para el virtual candidato a suceder a AMLO en 2024 bien echado a andar y no desde el principio?

- ¿No se tratará de una táctica desesperada para remontar en unas encuestas que lo colocan lejos (cuándo menos, todavía) del primer lugar?

- ¿No está, también, desde ya y veladamente (esto último por vil y frío cálculo político) cuestionando al presidente López Obrador en cuánto a seguridad pública se refiere, preparando, de una buena vez, su plataforma presidencial como candidato de MC a la Presidencia, en caso de no ser él el favorecido?

- ¿Por qué también, y ávida cuenta ya desde entonces del infierno que Felipe Calderón había desatado, fue el único funcionario del lopezobradorismo en colaborar abiertamente con el tan cuestionado presidente blanquiazul en apresurar las obras de la Línea 12 del Metro, con las consecuencias funestas que todos ya conocemos, debido a las prisas por el capricho de Calderón de burlarse de AMLO al tomarse la foto, con sonrisa restregada incluida, el día de la inauguración de dicha obra fallida?

En definitiva, habría no mucho de mezquindad si Ebrard había recopilado información en otros países, en su calidad de canciller al no proponer esas estrategias al gabinete de seguridad y/o de plano, no es capaz de colaborar en equipo, con una necesaria (e incluso imperativa) transversalidad en las propuestas y acciones de gobierno.

En fin, que por donde se le vea, el plan Ángel lo presenta demasiado tarde y con un tufo electorero sin disimulo y que si, en caso de no abandonar el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene ganado ya, pero casi con toda seguridad, su sitio cómo titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana federal, para desde ahí, implementar, ahora sí, su tan bonito (en el papel), plan Ángel en materia de combate a la criminalidad en México.