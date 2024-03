“Hay cuestiones en las que es preferible mantener una sospecha no acuciante, llevadera, que perseguir una certeza decepcionante o ingrata, que lo obliga a uno a vivir y contarse algo distinto de lo que se vivió desde el principio.” JAVIER MARÍAS

“El desamor. Esa impresión de estar vivo ya para el cielo y no obstante en la tierra de tu corazón ¡muerto!...” JAIME TORRES BODET

Todos estos años, Ebrard se había sabido vender. A la fecha no falta quien de súper funcionario no lo baja.

Que si fue a comprar pipas para transportar gasolina cuando se buscaba terminar con el huachicol; que si supo conseguir vacunas contra el Covid (salió en la foto con menos de un millón de dosis); que si obtuvo el beneplácito de Trump, siendo que lo que sacó fue la burla del estadounidense (lo que es más, el ex presidente norteamericano, presumió que, vía el ex canciller, dobló al gobierno de López Obrador).

Los políticos no brillan por su honestidad pero, en el caso de Ebrard, lo que lo mata es su incoherencia. ¿No fue el primero (y único) en acusar a Sheinbaum de tramposa? La denunció por la supuesta utilización de recursos públicos en la campaña de las corcholatas.

Tan es así que Xóchitl retomó las acusaciones y el enojo de Marcelo para decir que el excanciller llevaba razón: “Bien dicho Marcelo, el INE debe investigar de dónde sale el dinero para pagar, alimentar y llevar acarreados a eventos de Claudia Sheinbaum”.

Luego, en un intento por responderle a la hidalguense, Ebrard utilizó un antiguo video de la candidata de oposición para desacreditarla. Como si fuese un neófito en esos menesteres, Marcelo nunca se imaginó que Xóchitl lo utilizaría de trapeador una segunda ocasión al contestarle: “a mí en 6 años me defraudó y me hizo cambiar de opinión, a ti en 6 meses, te compró, te usó y te silenció”. Las redes sociales continúan festejando el K.O. que le acomodó al morenista.

No sin antes, una vez que lo habían usado de trapeador en las internas de Morena e hiciera berrinche, regresar al redil de ese partido y presumir que él y su equipo representaba la 2ª fuerza más grande del morenismo (razón suficiente, por cierto, para que la propia Claudia Sheinbaum lo usara también de trapeador al decirle: “en la 4t no hay más que una fuerza”…). Ante tal golpe interno del oficialismo, uno pensaría que el ex funcionario ya no diría nada, pero decidió enfocar sus palabras en volver a quedar como jerga. ¿Cómo?

Marcelo pasó a recomendar no doblarse ante el posible retorno de Trump a la Casa Blanca. Dijo: “ante Trump, sin miedo”…

Quedan avisados: si Marcelo recomienda no doblarse, quiere decir que viene un episodio más para quedar como un cochino trapeador.

El aspirante a una senaduría plurinominal —en séptima posición— le debiera aprender a Xóchitl; ella descartó reunirse con los padres de los 43 normalistas: “seré prudente y no voy a politizar el tema”, dijo. Pues eso: hay temas que no son para politizar, son para trabajar y tender puentes.

Aquel que denunció que le habían hecho fraude, que amagó con romper con Morena, que acusó a Sheinbaum de tramposa, ahora está con ella y le echa porras… Queda claro: ¡se merecen!