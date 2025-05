El senador Gerardo Fernández Noroña ha sabido cómo transitar de ser opositor a ser parte del gobierno, la baja en su estridencia opositora siendo hoy parte del oficialismo es lo correcto, y se le ve dialogando de manera civilizada con sus adversarios políticos; así es la vida democrática: no tomar por enemigos a quien piensa distinto, al tiempo de ser sus pares, así sea en las antípodas de su ideología.

Pero si bien este tránsito lo ha sabido manejar, incluida su ira, en espacios oficiales y con sus similares de otras fuerzas políticas, en la calle, llámese mítines, platicas banqueteras o conferencias, el señor no sabe cómo manejar si ira, no puede, y a la menor “provocación”, es decir, en cualquier momento en que una persona, ciudadano de a pie, lo contradice, este comienza una transformación que da miedo, arranca alzando la voz, poniéndose se pie, con peroratas qué no admiten interrupciones para escuchar al interlocutor, los cuales se ven intimidados, acto seguido se le pone rojo el rostro, comienza a temblar al grado de llegar a aventar el micrófono y continuar a todo pulmón sus diatribas.