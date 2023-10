IRREVERENTE

El conflicto laboral estalló el 21 de febrero de 2020, un año después de que Sanjuana Martínez fuera nombrada por AMLO, directora de esa agencia noticiosa del gobierno mexicano, creada en 1968. Este año cumpliría 55.

Notimex fue la primera dependencia gubernamental que resintió una huelga en más de 20 años.

Quiero referirme a este hecho haciendo referencia de lo que han publicado hasta ahora numerosos medios mexicanos y extranjeros de comunicación. ¡Arre!

La enterradora de Notimex:

“Quiso lavarse la cara diciendo que había sido un botín durante décadas, cuyos actos de corrupción eran públicos y notorios, lo que es una falacia para justificar sus torpezas.

Es inconcebible que Sanjuana Martínez haya sido incapaz de resolver un conflicto con el sindicato al que acusa de corrupción, y evitar que la empresa se pudriera.

Ni administrar ni hacer periodismo pudo hacer Sanjuana. Pero que duerma tranquila.

El Presidente la respalda porque en su visión y acción, son tal para cual”. Abril 18-2023. Raymundo Riva Palacio.

Los periodistas intercambiaron mensajes por el “declive” y la corrupción de la agencia de noticias

“Eres un mercenario enriquecido, sin principios ni mucho menos convicciones o ideales. A ti sólo te importa el dinero, deja de manchar la profesión periodística”, respondió San Juana.

“Solo hay una respuesta: farsante mentirosa.” Replicó Riva Palacio.

Notimex se desmorona y el presidente se desentiende:

“Notimex ha sufrido un franco deterioro en todos los órdenes desde que asumió la dirección Sanjuana Martínez.

El maltrato a los empleados, los despidos ilegales de decenas de ellos y movimiento de huelga son sólo algunos de los ejemplos que dan cuenta de esta penosa situación”.

Mayo 22-2020. Alejandra Escobar Atempa.

EU acusa a Sanjuana de atacar a periodistas en México

El gobierno de EU sostiene que los periodistas que asisten a la conferencia de prensa mañanera de AMLO y le hacen cuestionamientos difíciles son víctimas de ataques a través de Internet.

“Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”, denuncia el informe del Departamento de Estado correspondiente al 2020.

Marzo 30-2021: Revista Proceso.

Notimex: ¿desfalco millonario?

Como un tremendo desfalco al erario están siendo vistas por muchos las millonarias liquidaciones que le van a dar al sindicato de Notimex, empresa del Estado mexicano que ya fue disuelta formalmente por el gobierno federal…

Qué tan fuerte era este sindicato llamado SUTNotimex, que pese a que hubo más de 180 denuncias por corrupción, nunca se les pudo vencer en la mesa.

· Los ganones fueron 33 huelguistas sindicalizados que se llevaron $84 millones.

· 53 empleados de confianza: $135 millones.

· $12 millones para su lideresa Adriana Urrea.

De los huelguistas sindicalizados, el que menos se llevó $1 millón 423,000 y la indemnización más alta entre ellos fue de $4 millones 226 mil pesos.

Entre el personal de confianza, la menor fue de $1 millón 143 mil pesos y la mayor, $5 millones 302 mil.

Periódico El Horizonte. Oct. 2 y 9-2023.

Acusan a Sanjuana por tráfico de influencias; presentan denuncia ante SFP

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, por abuso de funciones y tráfico de influencias, con el propósito de sabotear el derecho constitucional de huelga.

Al cumplirse 700 días de huelga y con la promesa incumplida del titular del Ejecutivo Federal de resolver este conflicto, se revelaron documentos en los cuales la directora de la Agencia utiliza la figura presidencial para entorpecer la huelga, pese a que el Ejecutivo federal ha dicho en repetidas ocasiones:

No tengo palomas mensajeras” y “que no se use mi nombre” para hacer gestiones.

Pese a esa instrucción, Sanjuana abusó de sus funciones y utilizó el nombre de López Obrador para inducir al contubernio a Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico del Ejecutivo federal; a Mauricio Márquez Corona, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); y a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, y de esta forma operar un complot o boicot contra de la huelga en Notimex.

En su tráfico de influencias, la funcionaria pública involucró también a Armando Casas, director general de Canal 22, a quien le solicita “la atención mediática que puedas prestar al respecto desde tu medio que diriges” para desacreditar la huelga.

Asimismo, el 15 de diciembre pasado, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos resolvió no vincular a proceso a la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, por falta de pruebas en la demanda penal que interpuso Sanjuana por el supuesto delito de ejercicio ilícito de servicio público.

Echan a Sanjuana de negociaciones

Esto debido a su actitud beligerante ante el personal de Notimex; incluso, a menos de un año de hacerse cargo de la dirección fue desconocida por su personal y la autoridad laboral correspondiente le pidió no participar en las negociaciones.

