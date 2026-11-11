LA POLÍTICA ES DE BRONCE

Le escuché al “Teacher” decir que si toda la burocracia mexicana funcionara como funciona la del Instituto Nacional Electoral, México sería otro país. Tiene razón. Una de las burocracias más eficientes, profesionales y confiables de nuestro país está integrada por los miles de trabajadores que diariamente atienden los Módulos de Atención Ciudadana del INE. Son el primer rostro de la institución frente a millones de mexicanos. Trabajan con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo. Sin embargo, detrás de esa imagen institucional existe una realidad laboral que durante años ha permanecido prácticamente invisible: bajos salarios, jornadas excesivas y condiciones de trabajo que contrastan con la importancia de sus responsabilidades.

Entre las consecuencias de los videos que precipitaron la renuncia de Guadalupe Taddei estuvo la indignación de miles de trabajadores del Instituto. Mientras ellos denuncian jornadas superiores a doce horas y salarios insuficientes, las imágenes difundidas exhibieron privilegios y relaciones cuestionables entre funcionarios y contratistas. Por eso, durante el plantón de ayer, una consigna sintetizó el malestar acumulado: “Nosotros también merecemos París a nuestros pies”. La frase tiene una carga de ironía, pero también expresa una exigencia legítima: quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del Instituto merecen condiciones laborales dignas y una remuneración correspondiente a sus responsabilidades.

El paro nacional de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana representa otro desafío para la presidenta provisional, Blanca Yamil Cruz García. Las denuncias son preocupantes: salarios cercanos a 9,600 pesos mensuales, jornadas que, según algunos testimonios, alcanzan las dieciocho horas, descansos insuficientes y carencias de insumos básicos. Los trabajadores demandan remuneraciones equivalentes a dos salarios mínimos y medio. La presidencia provisional anunció garantías contra despidos masivos, mecanismos de denuncia anónima y un diagnóstico integral del clima laboral. Son compromisos que deberán traducirse en resultados verificables, porque la confianza no se recupera mediante comunicados, sino con decisiones administrativas y presupuestales.

Existe, además, una contradicción que merece explicaciones. Mientras los trabajadores denuncian precariedad salarial, las investigaciones sobre la administración anterior incluyen señalamientos de sobrecostos, adjudicaciones irregulares y posibles empresas fachada. Corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades mediante investigaciones documentadas y respetando el debido proceso. Pero el contraste obliga a revisar las prioridades presupuestales del Instituto. La austeridad no puede convertirse en pretexto para mantener salarios insuficientes, mientras existen cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos. La transparencia administrativa y la justicia laboral deben formar parte de una misma estrategia de recuperación institucional.

La nueva presidencia tiene frente a sí una oportunidad para reconstruir las relaciones laborales del INE. Necesita establecer mesas de negociación, revisar salarios, regular jornadas, garantizar descansos y combatir cualquier forma de hostigamiento. También debe asegurar la continuidad de los servicios ciudadanos. El Instituto no solamente se sostiene por sus consejeros, sino por miles de trabajadores que hacen posible cada elección y cada credencial expedida. La democracia comienza también en las condiciones laborales de quienes la hacen funcionar. Porque, aunque no todos puedan viajar a París, todos merecen un salario digno y respeto a sus derechos laborales.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.