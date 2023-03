Los nominados de la Academia , fueron…

Bueno, cabe aclarar que ellas y ellos no necesariamente fueron los ganadores de la estatuilla en esta reciente versión 2023 de los premios, y me refiero no a la Academia de las Artes ni de las Ciencias Cinematográficas, sino de la cima de la burocracia educativa nacional, que obtuvieron menciones honoríficas.

Así, los nominados de la SEP durante el ciclo 2022-2023, fueron:

Para mejor guion: La Nueva Escuela Mexicana.

Para mejor actriz : Leticia Ramírez Amaya.

Para mejor actriz de reparto: Delfina Gómez Álvarez.

Para mejor actor : Marx Arriaga.

Para mejores efectos especiales: El diseño de los nuevos libros de texto gratuitos para la escuela primaria…

Para mejor banda sonora: (por el ruido que ha producido) El libro para la Maestra y el Maestro, sin recetas...

Para mejor escenografía (por su ficción y surrealismo): USICAMM.

Para mejor edición: La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Mención de honor por “Los Olvidados”: El magisterio de base.

Para mejores cortos: La dirigencia del gremio, porque el SNTE no defiende a sus afiliados.

Para mejores largos: Los trámites burocráticos del magisterio en el ISSSTE.

Para mejor actor de reparto: Manuel Espino (CONALEP)

Para mejor fotografía: La que le toman cada día a la secretaria Ramírez Amaya en las escuelas públicas .

Premio en efectivo por su participación como “extras”: Las y los docentes ganadores de las promociones horizontales.

Para mejor diseño de producción y postproducción: La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu).

Mejor película : La Comunidad, es decir, “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Para mejor película, mención especial: “Sin novedad en el frente”, o sea el movimiento magisterial disidente.

Para Mejor director: Nuevamente Marx Arriaga (aunque alcanzó doble nominación, se quedó sin estatuilla).

Para mejor guion original (gran libreto académico): El Marco curricular y la nueva propuesta de Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica, 2022.

Para mejor maquillaje, peinado y vestuario: Adela Piña, directora de USICAMM, por su gira a lo largo y ancho de todo el país.

Para mejor y más grande taquilla del año: Los Edutubers.

Otra nominación para mejor actor de reparto: Alfonso Cepeda, líder del SNTE.

Para peor actuación: Los académicos que atacaron y descalificaron a los Edutubers.

Para peor guion : La decisión de descafeinar al Pensamiento Matemático al diluirlo y excluirlo de los campos formativos principales, y por marginarlo o debilitarlo como parte del campo: “Saberes y Pensamiento Científico”.

Esperamos que el próximo año la Academia haga un sentido reconocimiento a las y los nominados por su esfuerzo y dedicación, y por sus firmes convicciones a favor de la “Excelencia Educativa”, el “máximo logro de aprendizajes” y la mejora continua.

Twitter: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com