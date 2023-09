Me enteré, por chismes, por mensajes de WhatsApp, por redes sociales, incluyendo Facebook, y por videos de TikTok, como pudieron enterarse de igual manera cientos de miles de mexicanos, que hubo recientemente un conflicto relativamente serio entre miembros de la comunidad judía de México.

Al parecer, en un lugar religioso de la comunidad judía de México, en la homónima Ciudad de México, algunos miembros de la misma comunidad judía realizaron un evento no religioso modernista, y sin entrar en muchos detalles porque eso no me corresponde, esto originó un conflicto interno comunitario judío subsecuente de escalada relevancia.

Al respecto, lo que no ha entendido el pueblo judío de la actualidad, es que la gran mayoría de los conflictos que hemos vivido durante toda la historia, han iniciado con conflictos entre judíos, valga la redundancia.

Existen cientos de ejemplos de estos conflictos entre judíos que terminaron en conflictos mayores, y hasta en catástrofes mundiales, como el que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera condicionó el surgimiento de la Segunda Guerra también Mundial, por mencionar únicamente uno de tantos ejemplos al respecto.

Resulta que durante el conflicto bélico entre alemanes e ingleses en las trincheras de Europa de la Primera Guerra Mundial, en ambos bandos había judíos, pero como soldados que eran, preferían primero defender a su patria, germánica o británica según el caso, y matarse entre ellos.

Este hecho lo constató muy dramáticamente el mismo Winston Churchill, quien como corresponsal de guerra visitó las mencionadas trincheras por los años 1915 al 17, no fue soldado por respetar a su padre Randolph quien siempre se lo prohibió como tal, y él mismo constató como soldados británicos judíos, al invadir trincheras alemanas, mataban a los soldados alemanes judíos enemigos con sus rífles de alto calibre fabricados en los Estados Unidos, a pesar de que estos últimos pedían piedad y clemencia, inclusive en idioma hebreo y con rezos tradicionales judíos, o con palabras de ayuda masónicas, y este evento catastrófico también ocurría al contrario, cuando soldados alemanes judíos invadían territorio inglés.

Churchill sabía que este hecho bélico descrito sería proféticamente catastrófico para el pueblo judío, él mismo tenía sangre judía por parte de su abuelo materno, y leía y conocía bien el antiguo testamento de la Biblia; pero no necesariamente los conflictos entre judíos ingleses y alemanes fueron los que originaron la fatídica Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que fue la firma del Tratado de Versalles, pero sí fue este conflicto entre judíos, como lo vio Churchill, un factor de desventaja inmenso para el pueblo judío del siglo pasado cuando inició el nazismo, y consecuentemente, la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, en su tiempo, el mismo Moisés no pudo durante 40 años todos los días lograr una verdadera hermandad del pueblo judío que emancipó de Egipto, pero probablemente, nosotros, después de tantos conflictos entre nosotros mismos, ahora, podremos.

