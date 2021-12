López-Dóriga ya se disculpó por la mentira del simulador, ¿y Calderón para cuándo?

Joaquín López-Dóriga no tuvo de otra más que corregir la plana y reconocer que mintió sobre un video supuestamente editado con “simulador” del presidente AMLO y el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

López-Dóriga se tardó casi 2 días en reconocer su absurdo respecto a un “simulador” creado por el gobierno de AMLO para proyectar una realidad alterna sobre el nuevo aeropuerto.

Pese a reconocer la mentira del simulador, López-Dóriga aseguró que el tren a Santa Lucía ni siquiera se ha empezado a construir y volvió a pedir explicaciones por la “desaparición” que supuestamente ocurre en un momento de la grabación

La disculpa de Joaquín López-Dóriga fue más por el ridículo que hizo al asegurar que el presidente AMLO y todo su gabinete estaban dentro “simulador”, que por reconocer públicamente que su “crítica” fue un ataque de resentimiento sin sentido alguno.

CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que “estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles” y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador

Joaquín López-Dóriga