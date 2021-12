Video de AMLO no era un simulador: Joaquín López-Dóriga

Luego de difundir la noticia falsa de que el viaje en tren del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era un simulador, Joaquín López-Dóriga ya corrigió.

Joaquín López-Dóriga aceptó que AMLO no va en un simulador hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, sin embargo, dejó entrever que aún tiene dudas.

El conductor agregó que el gobierno aún no ha explicado por qué en el segundo 56 del video la ventana se vuelve completamente blanca.

“CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que ‘estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles’ y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aún no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador”.

Joaquín López-Dóriga