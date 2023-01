La obsesión mediática de moda consiste en encontrar motivos para pensar que Claudia Sheinbaum ha sido derrotada. Un ejemplo lo proporciona hoy jueves el diario Reforma, que ha pasado de tener como candidato a Marcelo Ebrard para apoyar a Adán Augusto López. Como seguramente no ven demasiado fuerte al canciller, se han lanzado a respaldar el proyecto del otro.

Al secretario de Gobernación ya lo ven como el nuevo Plan A de AMLO los señores editores de la columna Templo Mayor —que viene a ser algo así como el editorial institucional del diario de la familia Junco—. Y hablo de los señores editores porque, como he dicho antes, en el directorio de tan machista periódico casi no hay mujeres, y las poquitas que aparecen ocupan puestos inferiores en la estructura de mando. Se entiende la misoginia que está detrás de tantos ataques a Sheinbaum.

Ahora en Reforma han salido con la novedad de que Claudia no anda muy “agusto” por causa de algunos videos de redes sociales de morenistas que apoyan a Adán Augusto. Según ese periódico se trata de cuadros valiosos por su perfil “operativo”, como Carlos Lomelí, de Jalisco...

¿Valiosos?

Por operativo que sea —y no lo será tanto ya que prácticamente destruyó a Morena en tierras jaliscienses—, lo que también se puede decir del señor Lomelí es de que se trata de un político muy desprestigiado, a quien se le ha señalado por presuntos actos de corrupción relacionados con sus negocios farmacéuticos. También, ese hombre —cito a la revista Proceso— “admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes por 2.7 millones de dólares al gobierno de EU para librar los cargos”.

Otro desprestigiado político que se ha sumado a la campaña de videos a favor de Adán Augusto es el abogado Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación y ex director de Aduanas. Podrá ser injusto su descrédito —quisiera creer que la politiquería lo golpeó de más—, pero lo cierto es que como funcionario se metió en serios problemas de imagen. Y no los ha superado.

Leticia Quezada también aparece en los videos. El prestigio de ella es malo, ya que ha sido cuestionada por haberse reunido —y posado para la foto— con un operador financiero del llamado Cártel del Noreste. Quizá la señora Quezada no ha hecho nada indebido, pero su pérdida en términos de reputación es evidente.

Adán Augusto conoce muy bien a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Este fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio en su histórica campaña electoral presidencial que terminó trágicamente en Tijuana.

Si Adán le pregunta a Durazo, el sonorense le dirá al tabasqueño cuál era la instrucción más enérgica que recibió de Colosio: “Quiero a mi lado prestigios, no desprestigios”. Donaldo a diario se lo recordaba a Poncho, no fuera que este lo olvidara. Y es que son tan abundantes los desprestigios en la política, que más vale medirlos minuto a minuto.

¿Queda clara la lección ? Porque con los apoyos de Lomelí, Quezada y Peralta el corcholato Adán Augusto resta, no suma, sino resta.

Insisto, podrá ser injusto el desprestigio de Carlos Lomelí, Ricardo Peralta y Leticia Quezada, pero es real y deberían aceptar su situación para empezar a trabajar en remediarla.

Por lo pronto, como el descrédito ahí está, forman parte de los pasivos de Adán, no de sus activos. Entonces, ayudarían a su candidato si dejaran que en las campañas de apoyo el titular de Gobernación solo participaran personas con mejor reputación, como Arturo Ávila, de Aguascalientes, quien no destaca en los videos a favor de Adán Augusto porque los reflectores se los llevan —por los motivos equivocados— Lomelí, Quezada y Pedraza.

Así difícilmente remontará el secretario de Gobernación en las encuestas.