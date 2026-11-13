En medio de la polémica provocada por los bochornosos actos de Guadalupe Taddei algunos analistas han asegurado, con buenos argumentos, que las verdaderas intenciones de la presidenta Sheinbaum y del obradorismo no son otras que aniquilar al INE como institución autónoma, y reemplazarlo, como lo intentaron en el Plan A, por otro organismo dependiente del Ejecutivo Federal, o en el mejor de los casos, capturado por miembros cercanos al régimen.

Sin embargo, otros analistas han argumentado que Sheinbaum y Morena no tendrían interés en destruir al INE, pues los morenistas -dicen los comentaristas- encabezan las encuestas electorales. Es decir, no contemplan -según ellos- el beneficio potencial de ver debilitado o destruido a un organismo electoral pues necesitarán, tras su eventual triunfo en las urnas, de la legitimidad brindada por el propio INE.

Se equivocan, a mi juicio, o simplemente, no miran la historia. El poder, a lo largo del tiempo, ha sido siempre una fuerza que se expande, que busca consolidarse, que se corrompe en el camino y que no se detiene en nimiedades. Ante la ausencia de instituciones que lo controlen, el poder se mueve hacia límites incuantificables y desconocidos. No se autocontrola ni se autolimita. Se ejerce y se extiende con tentáculos que alcanzan a todas las esferas de la vida pública. Lo que ocurre en las democracias liberales, empero, es que el entramado de instituciones funcionales ponen un alto a un poder que por sí mismo buscaría por todos los medios ser imbatible e inmortal.

Bajo esta idea, el régimen obradorista no se limitaría a mirar al INE como “fuente de legitimación” y de allí a permitir su continuidad, sino que buscaría todas las vías jurídicas, extrajurídicas, constitucionales y metaconstitucionales para eliminar a un organismo que representa la llave a acceso a que un día, sea en 2027 o más tarde, el oficialismo pueda perder el control.

Los morenistas no están dispuestos a dejar el poder y para ello podrían aniquilar a un INE independiente, que sería, a la postre, la única ruta democrática por la que millones de mexicanos pudieran poner un alto al embate autoritario orquestado por la presidenta y los suyos.