El megahuracán Otis lo destruyó, como hizo con prácticamente todo el puerto, lo que fue el campo de golf local, desnudando también su realidad: ese club de golf de nueve hoyos era ya un sitio con vida artificial. Los pocos socios que quedaban adeudaban (la A.C.) millonarias cantidades en todo rubro. Tuvo sus años de gloria, sí, cuando existió una clase empresarial. Pero, sucede que la biología y todas las plagas que agotaron a Acapulco hicieron lo suyo, que simplemente dicho predio, siempre propiedad del Banco de México (hoy ya de Fonatur) tenía la imperiosa necesidad de cambiar su uso, dicho sea sea de paso, uno de total y completa utilidad pública, no para el goce y disfrute de un puñado de señores mayores, soberbios y morosos.

En Acapulco, el que guste del golf, lo puede practicar en buena cantidad de campos de golf en la parte nueva, el “Acapulco Diamante”.

Quizás, un parque como “La Mexicana”, en Santa Fe (CDMX), un pulmón para la ciudad con algunos comercios y amenidades, con vocación turística, pero que, bajo ninguna circunstancia, ha marginado a los ciudadanos locales.

En Acapulco, lugar donde se tienen registros de asentamientos humanos desde hace más de cinco mil años, por tanto, por todo el municipio hay petroglifos de antigüedad diversa. Algunos están en una zona arqueológica (Palma Sola), pero solo es ese grupo. Hay, según el estudio en poder de un amigo que durante años de su vida los documentó, cerca de un centenar de petroglifos sueltos, por toda la ciudad, la inmensa mayoría con la imposibilidad de ser admirados por la gente, al tiempo de estar bajo riesgos como el vandalismo o, de plano, algunos (los hay dentro de casas, inclusive) ser destruidos para la construcción.

El trasladarlos al parque que será el antiguo club de golf supondría un gran plus en sí mismo, un atractivo turístico nuevo y de clase mundial. Quizás sea una empresa no tan fácil, pero con las tecnologías actuales y un gobierno entusiasta, comprometido y patriota como lo es el que encabeza la doctora Sheinbaum Pardo, esto no es, ni de lejos, algo que luzca imposible.