Don Quijote le dijo a Sancho : “Sea moderado tu sueño”. Esto es, le aconsejaba dormir solo lo necesario porque “quien no madruga no goza del día”.

Estamos ya en el segundo sexenio en el que la gente dedicada a la política se levanta temprano, y qué bueno. Hoy la presidenta de México empezará a las seis de la mañana sus actividades, lamámoslas oficiales, en reunión con su gabinete.

Escribo ahora a las 4:58 AM. Seguro estoy que la presidenta ya leyó la prensa mexicana y, también, la de otros países. Nadie que tenga la responsabilidad de gobernar un país tan grande y complejo como México puede empezar el día sin haber reflexionado acerca de la información periodística más relevante, tanto la verdadera como la falsa: tristemente, ni hablar, en los medios se difunden verdades y mentiras, así que conviene analizar con toda seriedad la contundencia de las primeras y la intencionalidad de las segundas.

Ayer mencioné algunas candidaturas que, me parece, tienen prestigio para llegar a la SCJN; subrayé los números con los que aparecerán en las boletas de votaciones:

Candidata # 9, Fabiana Estrada Tena. Candidata # 10, Estela Fuentes Jiménez. Candidata # 12, Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Candidata # 15, Mónica Güicho González. Candidata # 16, Sara Irene Herrerías. Candidata # 21, Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Candidata # 26, María Estela Ríos González. Candidata # 27, Darlene Rojas Olvera. Candidato # 34, Hugo Aguilar Ortiz. Candidato # 36, Federico Anaya Gallardo. Candidato # 37, Ulises Carlín de la Fuente. Candidato # 38, Edgar Corzo Sosa. Candidato # 44, Mauricio Flores Castro. Candidato # 45, Jamie Salvador García González. Candidato # 46, Ángel Mario García Guerra. Candidato # 58, César Enrique Olmedo Piña. Candidato # 61, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar.

El candidato #44, Mauricio Flores , quizá el aspirante más joven —no ha llegado a los 40 años de edad— me ha enviado una nota por WhatsApp hoy de madrugada. La reproduzco enseguida:

“Aprecio que hayas compartido un poco de mi trayectoria y experiencia profesional. Mucho más celebro que consideres que mi perfil es idóneo para ocupar el más alto cargo y honor al que cualquier abogado en México puede aspirar, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Será difícil exponer mi proyecto en una campaña nacional, que en sí misma tiene suficientes complicaciones, lo que se agrava con las determinaciones tomadas recientemente por el INE, las cuales no comparto ya que desnaturalizan un proceso cuya tendencia es eminentemente democrática”.

“No obstante lo anterior, creo que en estas épocas tan complejas, todos los mexicanos, y en especial los que aspiramos a ocupar un cargo público, debemos hacer unidad y luchar por el proyecto común de un mejor México, donde sin importar nuestras filias y nuestras fobias caminemos cada uno desde su trinchera en búsqueda de un mejor futuro”.

“Considero obligación de todos y todas apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo para que México se convierta en la nación más democrática del mundo después de la elección judicial, sino también para que supere con éxito los retos que enfrenta en numerosos frentes, particularmente en la compleja relación comercial con Estados Unidos, que mañana 2 de abril tendrá su prueba de fuego".

“ Tenemos a la presidenta con más prestigio en el mundo . Lo demuestran la encuesta de hace un par de días del diario español El País (aprobación de 82%), la de hoy mismo en El Financiero (83%) y diariamente el tracking ClaudiaMetrics elaborado por el equipo de SDPNoticias (ayer, 81%)“.

“Tenemos presidenta y claramente no está sola: 8 de cada diez personas en México la acompañan en sus proyectos. Ojalá el INE lo entienda y retire la más absurda prohibición”.

“¿Por qué no podría Claudia Sheinbaum, basada en su elevada popularidad, promover no candidaturas especificas, sino la elección de personas juzgadoras? No tiene sentido el acuerdo del INE. Sensatez, por favor. Unidad para superar cualquier cosa que mañana decida Donald Trump. Inteligencia para que sea exitoso y ejemplar, como lo será, un proceso electoral único en el mundo".