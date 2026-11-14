Para muchas personas, ver una patrulla o acercarse a un agente de la policía municipal suele provocar tensión, desconfianza e incluso miedo. Durante años, la percepción de la autoridad en nuestras calles se ha visto empañada por actitudes de prepotencia o distancia. El verdadero cambio en la seguridad pública comienza en lo más cotidiano, en un policía que mira a los ojos, que saluda y que se despide con cortesía.

Humanizar a la policía municipal pasa por entender que el uniforme no debe ser una barrera de superioridad, sino un símbolo de servicio. La autoridad no se gana levantando la voz ni intimidando al ciudadano, se conquista con educación, firmeza serena y trato digno. Cuando un agente aborda a una persona con respeto, desactiva de inmediato la barrera del temor y abre la puerta al diálogo y la colaboración.

Un elemento educado transforma por completo la experiencia ciudadana. Ya sea al dar una indicación vial, atender un reporte vecinal o realizar una revisión preventiva, la amabilidad marca la diferencia entre sentirse amenazado y sentirse protegido. Ese respeto mutuo logra que el uniforme inspire confianza en lugar de rechazo, haciendo que la población vea en el policía a un aliado cercano y no a una figura a la cual temerle.

Por supuesto, este cambio requiere respaldo. Exigir cortesía y templanza en la calle implica también brindar a los policías capacitación en comunicación asertiva, manejo de emociones y condiciones laborales dignas. Un servidor público valorado y bien preparado tiene muchas más herramientas para responder con profesionalismo y calidez incluso en situaciones difíciles.

Al final del día, la paz de un municipio no se mide únicamente por el número de patrullas en circulación, sino por la calidad del trato entre quienes portan el uniforme y quienes caminan las calles. Un simple saludo y una despedida amable parecen gestos pequeños, pero tienen el poder de reconstruir la confianza ciudadana y recordarnos que el respeto siempre será más fuerte que el miedo.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V