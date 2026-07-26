La literatura académica y opiniones de especialistas, lo mismo que otras procedentes de la experiencia y el sentido común comparados, presentan mensajes atendibles que pueden convertirse en lecciones y aprendizajes para la política mexicana de los meses y años por venir.

Por ahora, me refiero a que la tendencia derechista radical o menos moderada que continúa cobrando fuerza en diversas regiones del planeta ha hecho recuentos puntuales, diagnósticos y propuestas generales en relación con las estrategias seguidas por las izquierdas a las que está desplazando del poder gubernamental.

En Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, las derrotas del primer Donald Trump y de Jair Bolsonaro, en esencia por el mal manejo de la pandemia de COVID-19 y otros desatinos, abrieron en su momento las puertas para el regreso de las opciones progresistas de Joe Biden o de Luis Ignacio Lula, respectivamente.

A diferencia de su primer mandato, en este segundo periodo en curso es notorio que Trump ha operado con mas consistencia, agresividad y eficacia el instrumental intelectual, político, económico y militar con el cuenta al intervenir tanto en la coyuntura como en la dimensión de la estructura a efecto de conseguir ganancias inmediatas y afianzar el poder de su coalición gobernante debilitando a sus oponentes. Aun así, lo complejo de esas operaciones y su entorno le generan saldos mixtos de manera que las elecciones intermedias de noviembre próximo lucen complicadas para sostener su proyecto.

Ante ello, las opciones del progresismo estadounidense aparecen menos claras y vigorosas, y en buena medida dependerán de las condiciones electorales especificas bajo las cuales tendrán lugar los comicios que se avecinan.

En el caso brasileño, la nueva ola latinoamericana amenaza con inundar su amplio territorio nacional transportando ofertas de fuerte contraste frente a las del presidente Lula y que van desde reducir el estado y aumentar el mercado, bajar la carga regulatoria y fiscal, hasta fortalecer la seguridad y los valores conservadores. En pocas palabras: hacer eco de las consignas que prometen echar al socialismo democrático e intercultural a la basura.

Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el regreso de Trump o el posible retorno de Jair Bolsonaro a través de su hijo, Flavio, ha sido o seria posible según agudos observadores gracias a la subsistencia sociocultural y acción política persistente con apoyos bien organizados, financiados y coordinados por parte del trumpismo o el bolsonarismo, que en uno y otro casos están vivos en buena parte de esos dos pueblos.

Por el contrario, el debilitamiento identitario, organizativo y de los resultados quizás bien trabajados pero mal percibidos en relación con las propuestas sociales e interculturales de las izquierdas en su momento gobernantes en esos dos países, lo mismo que ha ocurrido en otros, léase: el Ecuador de Correa, Bolivia de Evo o Colombia con Petro, cada uno en su contexto, ciertamente, apuntan vectores clave que gravitaron en el respaldo que los votantes de clase media y hasta media baja ya no quisieron prestar en la vida diaria y luego en las urnas.

Según la experiencia y el sentido común, la frase que mejor resumen esas lecciones de pasado reciente y futuro inminente es: te lo digo Juan para que lo escuche Pedro.