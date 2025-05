En lo que ya es un franco retroceso, la destrucción de la democracia, la legalidad y los derechos fundamentales de la sociedad, se coartan libertades y se violan los derechos más básicos de los ciudadanos. Ejemplo de ello es el articulista de El Universal, Héctor de De Mauleón, un profesional del periodismo de investigación al que quieren callar.

Héctor ha sido brutalmente reprimido por instancias judiciales que se apoyan en la que llegó a ser una de las mejores instituciones del país, que ahora es un apéndice de Morena, el INE , donde su presidenta, abiertamente identificada con ese partido, puso a disposición de autoridades judiciales la información personal de un ciudadano en un acto de la mayor arbitrariedad, digno de un régimen autoritario.

Vendrán más sanciones

Por otro lado, trascendió que funcionaros estadounidenses informaron al periodista Tim Golden que Estados Unidos impondrá restricciones de viaje y de otros tipos a políticos mexicanos que se presume están ligados con el narcotráfico: “La lista incluye líderes del partido gobernante de Claudia Sheinbaum, varios gobernadores y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron funcionarios de Estados Unidos. Insistieron en el anonimato...”

Pasa en momentos cuando México se encuentra en la mayor debilidad institucional, sin el amparo de un marco legal y con un gobierno carente de bases democráticas al que los problemas se le acumulan poniendo en riesgo la soberanía nacional. El antecedente más próximo de una crisis de estas dimensiones, aunque muchos se niegan a aceptarlo, nos remonta al siglo XIX con Antonio López de Santana, quien terminó cediendo la mitad del territorio nacional.

La 4T sustentó sus bases y crecimiento de la mano del crimen organizado, la corrupción y el nepotismo, lo que hace al régimen, en pocas palabras falto de legitimidad y representatividad, carente de un marco judicial que permita actuar con firmeza y un Estado de derecho., causando un daño, no sólo al interior sino frente al mundo, dejándonos a merced de potencias que ven en la debacle, un riesgo para sus naciones o una oportunidad para lograr control y sometimiento.

México de brazos cruzados

Ante la destrucción de las instituciones y el Estado de derecho, la presión del gobierno de Estados Unidos crece y se intensifica.

Se habló de una terrible discusión que se registró en Palacio Nacional entre el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch y el de la defensa nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en la que el primero acusó al militar de no entregar el área de inteligencia y haber desaparecido todos los expedientes e información. Una discusión en la que la presidenta ni las manos metió.

Mientras tanto, llegó a México el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, un ex militar, ex oficial de la CIA y ex miembro de fuerzas especiales, cuya trayectoria incluye misiones de combate en El Salvador durante la década de los 80 y en la región de los Balcanes. Las labores que realizó en el Salvador se enfocaron a contener a la peligrosa Mara Salvatrucha.

Con el arribo del embajador a México se cierra la pinza del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha comentado que AMLO apoya a gobiernos tiránicos y reconoce abiertamente la relación del expresidente con el crimen organizado, cabe señalar que el segundo a bordo de Rubio es el ex embajador Christopher Landau, a quien AMLO trató muy mal, de hecho, nunca lo recibió

Por el momento ya han retirado las visas a los gobernadores de Baja California, María del Pilar Ávila y de Tamaulipas, Américo Villarreal, incluyendo a su hijo el delegado coahuilense del Bienestar y al alcalde de Matamoros. De acuerdo a versiones extraoficiales, están en la mira Jesús Ramírez ex vocero presidencial y coordinador de asesores de Sheinbaum y Mario Delgado ex presidente de Morena y actual secretario de educación, ambos figuran en las investigaciones en torno a Sergio Carmona el rey del Huachicol, quien se ha dicho, financió las campañas electorales de Morena a los gobiernos de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California, entre otros.

El huachicol nunca se detuvo

Esto se da en medio de investigaciones sobre el huachicol de hidrocarburos de donde presuntamente Morena financió y financia campañas. La FGR recibió la denuncia en contra de Tania Contreras, ex consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal y aspirante a ocupar el Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, y de su cuñado, Juan Carlos Madero Larios, ex director del Centro de Operaciones de Aduanas, por presuntos delitos ligados al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Y para los perspicaces, no se conocen las razones por las que Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO y secretario de organización de Morena, eliminó sus publicaciones de su cuenta de X.

Como diría AMLO, lo mejor es lo peor que se va poner, porque el 9 de junio comparecerá Ovidio y el 16, el Mayo Zambada.

Mientras, México a la deriva. Si bien este gobierno inició con un gran daño, tuvo y sigue teniendo la posibilidad de desmarcarse de AMLO y su grupo, pero al no hacerlo, el mal se propaga y parece terminal.

X: @manuel_diaz