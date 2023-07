Escuela Secundaria Federal No. 1

Rodolfo Lara Lagunas, maestro de Andrés Manuel López Obrador de la materia de Civismo en el tercer grado de secundaria, posee ya cierta fama y sin duda pasará a la historia como un profesor clave del estudiante que llegaría a ser un presidente mexicano transformador. Y pasará a la historia porque su alumno –que no fue destacado ni malo sino de una medianía indiferente, ha dicho Lara- lo ha mencionado una y otra vez como alguien importante en los inicios de su toma de conciencia histórica social, algo que ni el propio maestro detectó en su tiempo. Esto suele ser común: la influencia de los profesores en los futuros hombres y mujeres. Es decir, en tanto que Lara Lagunas pasará a la historia por la reivindicación de su alumno presidente, este no habría quizá llegado a ser lo que es (y por tanto habría sido ignorado por la historia) sin las lecciones de ese maestro lejano. Así ha sucedido con ese encuentro tan afortunado para ambos.

La Secundaria Federal No. 1 ha celebrado, en junio de 2023, su 60 aniversario de existencia. Se encuentra el en número 401 de la Avenida Francisco Javier Mina, cerca del centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Al menos durante sus 2 o 3 décadas iniciales, fue la mejor del estado. La razón principal era su magnífica plantilla, integrada por profesores que llegaban de todo el país. Como es el caso de Lara, nacido en Michoacán y formado en Morelos, quien se allegó desde joven a las ideas políticas de izquierda y a figuras como Zapata. Como profesor de Civismo, era natural que enseñara con esa convicción a los jóvenes estudiantes; convicción afirmada en la práctica política del profesor, por ejemplo, durante el movimiento estudiantil de 1968 que en Villahermosa inició antes que en el Distrito Federal. Conozco muy bien esta escuela porque, lustros después de que lo hiciera López Obrador, tuve la fortuna de estudiar en ella. Posteriormente sería nombrada Jaime Torres Bodet, personaje sobre el que he escrito ampliamente.

Y a pesar de ser un estudiante de la medianía, el adolescente López Obrador absorbió cierto conocimiento cívico e histórico y acaso también un principio de conciencia social que lo llevaría años más tarde a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Y no tengo duda de que ese despertar inicial a la conciencia de quien acaso no aspiró en la adolescencia más que a ser un buen beisbolista, se reafirmó con la cercanía al gran poeta Carlos Pellicer que, aunque católico y cristiano, tenía sentido social asimismo y preferencia por la izquierda política. Había estado en 1937 entre el grupo mexicano de artistas e intelectuales que fueron a solidarizarse con la causa de la República durante la guerra civil española en el II Congreso Internacional Antifascista.

Entonces, en la formación de AMLO son esenciales: Rodolfo Lara Lagunas y el Civismo; los profesores de la FCPyS y la izquierda; la sensibilidad poética y social de Carlos Pellicer, el uso del lenguaje y los discursos (Pellicer formó parte de las caravanas vasconcelistas de la recién creada la SEP, en 1921, que recorrían el país haciendo lecturas poéticas, ofreciendo discursos en que hacían gala de una oratoria florida); su trabajo inicial con los chontales de Tabasco, aunque haya sido parte de un trabajo oficial; el trabajo junto a Enrique González Pedrero, director de la FCPyS y gobernador de Tabasco.

Lara Lagunas no fue mi maestro, no sé si aún daba clases cuando estudié ahí. Tuve otro muy buen profesor de Civismo de apellido Paz. Pero recuerdo bien el contenido de la materia y, en efecto, surgía allí si no el amor, sí la vocación, la identidad con el sentido de la historia y de la patria. Sin duda, una gran escuela en la que estudiaron varios que han sido personajes, sobre todo políticos y burócratas (según datos, también estudiaron ahí Adán López Hernández y Humberto Hernández Haddad). Ojalá siga teniendo un buen nivel educativo hoy que celebra su 60 aniversario.

Entrevista a Rodolfo Lara Lagunas

Consideraciones del maestro sobre las “corcholatas”

Para empezar, hay que decirlo, esa calificación de “corcholata” es horrible e incluso indignante; por eso las comillas.

En una magnífica entrevista transmitida por los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado el 28-06-23, Rodolfo Lara Lagunas, a pregunta expresa, ofrece su consideración sobre los seis personajes en búsqueda de la candidatura presidencial del partido Morena y sus aliados. Me sorprende gratamente coincidir con su juicio; pues he escrito sobre el tema en este espacio con anterioridad.

En síntesis, a partir de algunos hechos y cierto simbolismo, y ante el cuestionamiento sobre la persona que podría garantizar la continuidad en el proceso de transformación iniciado por López Obrador y los ciudadanos, dice de cada uno: Ebrard: Centro democrático; López: Es el PRI; Monreal: descartado; Fernández: nivel discurso, no ha gobernado; Velasco: busca una posición; Sheinbaum: por su trayectoria y su gobierno en la Ciudad, la indicada es Claudia.

1. Con Ebrard, en vez de profundizarse el cambio de izquierda, se regresaría al centro. Colige esta idea a partir de lo simbólico del nombre del partido fundado por Ebrard en 1999: Centro Democrático. Se “correría” al centro y hacer esto es detener el proceso de transformación y, agrego, sería acercarse a lo que se combate: el neoliberalismo corrupto y corruptor.

2. López acaba de realizar un mitin en Minatitlán con “los charros de Aldana”, dice Lara. Ricardo Aldana, el sucesor de Romero Deschamps como “líder” sindical de Pemex y coautor del “Pemexgate”. “Esto es muy simbólico y no le ayuda porque sigue reflejando la mentalidad priista, no representa a la izquierda, es priista, otro no hubiera hecho la reunión con Aldana; la mentalidad priista, neoliberal y corporativa no va profundizar la revolución, la va a detener”. El profesor se refiere al encuentro entre López y Aldana en abril pasado en que, entre sobadas mutuas, el ex gobernador de Tabasco habló de su aliado: “Y miren, dicen algunos que los líderes de ese tamaño son aves de tempestad, pues se equivocan, porque en el caso de Ricardo es una gente serena, firme cuando se trata de defender a los trabajadores del país y firme, también, cuando se trata de defender y apoyar a la empresa. Es un hombre, un mexicano de instituciones. Es un verdadero dirigente”. Vaya metáfora: “Ave de tempestades”, vaya eufemismo para nombrar al corrupto. “Quien se junta con ladrones, ¡es ladrón!”, señala Páez Varela sin rodeos con el asentimiento del maestro del otro López.

3. Monreal está descartado porque ha estado bailando (menea las manos el profesor), en el vaivén coqueteando con los derechistas de corte fascista. Todavía a finales del 2022 anunció una gira nacional de reconciliación con Santiago Creel; “y como dijo Pablo Gómez, si no somos novios”, sonríen Lara, Páez y Delgado.

4. A Fernández lo respeta mucho, afirma; es una garantía de la izquierda pero no ha tenido oportunidad de gobernar un ayuntamiento o una gubernatura. No es lo mismo hacer discursos que “agarrar el toro por los cuernos y montarlo”.

5. Sheinbaum lleva ventaja porque “montó el toro” más difícil de todo el país, la ciudad de México. Y aunque llegó tarde a la izquierda, matiza el maestro, siempre ha estado en los momentos contestatarios. Tiene una trayectoria de rebeldía ante las injusticias que hace confiable que ella va a ser parte de la continuidad en el cambio. “Me inclino por Claudia, en este momento ella es la indicada”.

Va una amable corrección de datos históricos para el profe Lara que no los tiene precisos. Se equivoca al decir que Sheinbaum “llegó tarde” a la izquierda, pues no pudo haber llegado al sitio donde siempre estuvo. En tanto que Ebrard militaba felizmente en el PRI neoliberal y corporativo (como le llama Lara) desde 1977 a 1995; en tanto que López 2 (a él le gusta colocarse como el segundo del presidente) militaba felizmente en ese PRI neoliberal y corporativo de 1976 a 2001; y mientras López 1 (Obrador), -con todo y la formación política social de la que hablé al principio- aún estaba en el PRI en 1988, Sheinbaum hacía activismo universitario contra las amenazas del neoliberalismo desde el CCH Sur y en Ciudad Universitaria en la Huelga de 1987; y después siguió con Cárdenas y el obradorismo hasta llegar al presente.

Y las encuestas están de su lado desde hace dos años al menos. Por ello, he decidido romper mi lanza por Claudia, como escribí la semana pasada:

P.d. Y para finalizar, mi debut en tiktok musical con el fragmento 2 de "Granada", de Agustín Lara; hasta pronto:

Rodolfo Lara Lagunas

