Después de 20 años, el ejercicio de elección se retomó el día de ayer en la UAS con el fin de elegir nueva o el mismo rector. Debería asegurar que ganó la democracia. El voto es libre y secreto. Sin embargo, hay quienes fueron coaccionados.

El poder del cambio lo tuvieron en sus manos 170 mil universitarios. Si el sufragio lo hicieron a conciencia, podemos augurar tiempos mejores para la Universidad Autónoma de Sinaloa con Denise Díaz. Sí solo lo hicieron por cumplir, veremos a Madueña otro periodo más.

El resultado oficial se dará a conocer mañana viernes 11 de abril. ¿Habrá sorpresa o sorprendidos?

¿Quién será el nuevo director de Unipol?

En el rancho tenemos una expresión que dice “se le acabó el agua al bule”. Esto para referirnos a que algo ha llegado a su fin.

El ciclo de Óscar Fidel González Mendívil ha concluido al frente de la Universidad de Policía (Unipol). Poco más de tres años fungió como rector de dicha institución y ayer presentó su renuncia. Para la comentocracia, pocas veces aceptan por válida la salida por “motivos personales”. Normalmente obedece a temas de carácter político. Esto debería ser un mensaje para el gabinete ampliado del gobernador.

No pasaron ni 12 horas para cuando ya se empezaron a barajar varios nombres de los posibles sustitutos. Para quienes no saben, ese cargo es muy “añorado” por varios. Suena un académico experimentado, exrector de la escuela Libre de Derecho de Sinaloa y ex titular de la CEDH, también podría ser una mujer con perfil académico y trayectoria legal.

Lo que sí es seguro, es que la o el nuevo rector de la Unipol, debe ser alguien con una visión amplia. Congruente al proyecto de izquierda, con el que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Rubén Rocha Moya buscan dar certidumbre de los nuevos cuadros que brindarán seguridad al pueblo sinaloense.

Mayoría arrasa en elección de magistrados

Después de dos días el Pleno del Senado de la República designó a 56 magistradas y magistrados electorales de 30 entidades federativas. Con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención. La negativa de la derecha y unos cuantos oficialistas se ha dejado sentir desde el día uno. Esto porque no salieron favorecidos sus cuadros. En el resultado de ayer, podemos ver diferentes lecturas.

La primera, el poder de conceso y diálogo de Adán Augusto López. Aparte, las caras largas de varios morenistas molestos porque sus alfiles no fueron aprobados, mismos que decidieron no mostrar su voto como lo hicieron los demás compañeros. La nota de hipocresía la dio la senadora priista Paloma Sánchez, al asegurar que votó para designar al nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa al tiempo que era exhibida por Alito Moreno, de haber votado en contra.

Para Sinaloa, será Edgar Donato Vega Márquez; el nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx