Recuerdo cuando en 1990, al cumplir 20 años de edad, la voz popular (vox populi), la misma que ha dirigido a la humanidad por siempre, me llevó a mí a tramitar mi credencial del entonces IFE (Instituto Federal Electoral), todos hablaban de lo importante que sería tenerla como identificación oficial.

Y así ha sido hasta ahora que ya es la credencial del INE (cambió Nacional por Federal), me ha servido de identificación personal para aperturar cuentas en bancos, para ingresar a lugares con seguridad, para tramitar documentos oficiales, para cobrar préstamos, para inscribirme a cursos y diplomados, y hasta para comprar boletos de viajes terrestres y/o aéreos.

Narro como un suceso anecdótico lo que me ocurrió en diciembre de 1990 que tuve oportunidad de viajar a Miami, Florida, con mis amigos: en una tienda de una playa típica estadounidense compré una bebida refrescante sin darme cuenta de que contenía alcohol, y al salir un policía afroamericano en bermudas azules y playera de mangas cortas me abordó pidiéndome mi identificación oficial de mayoría de edad (ID), le comenté que soy mexicano y le mostré mi credencial del IFE, afortunadamente no existía ni ICE ni la sospecha de su aparición, ni la cárcel “alligator”, y con una sonrisa memorable me dijo: “Viva México”.

Y esa es precisamente la trascendencia del INE, haber logrado que más del 99% de los mexicanos y mexicanas mayores de edad contemos con una identificación oficial, que además de nítida y presentable, es, me atrevo a asegurarlo, bonita.

Cuando fui estudiante de la especialidad en Pediatría en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, era muy frustrante no contar con las cartillas de vacunación de algunos pacientes en particular, principalmente porque vivían en zonas muy rurales y perdían dichas cartillas, o se les dañaban por humedad y/o calor, pero la credencial de elector del INE de los padres de dichos pacientes siempre la presentaban como documento oficial y de registro hospitalario.

Se podrá criticar al INE, a sus fundadores y a sus dirígentes actuales, pero la acción de proporcionarle un documento oficial en forma de credencial a todos los adultos mexicanos y mexicanas es, ha sido, y será, además de respetable social y humanamente, trascendental.