Vivimos en una era donde la realidad parece no existir si no está mediada por una pantalla. La tecnología, que prometía conectarnos, ha impuesto una cultura de la inmediatez que avanza más rápido que nuestra propia ética. El acceso universal a un teléfono con cámara y la conexión permanente a la red han transformado el espacio público en un set de grabación perpetuo, donde la privacidad se ha vuelto un lujo frágil.

El problema no es la herramienta, sino el uso que le damos. En cualquier momento, sin previo aviso y mucho menos sin consentimiento, alguien puede capturar nuestra imagen y lanzarla al vacío incontrolable de Internet. Esta vulnerabilidad se vuelve alarmante cuando hablamos de la infancia y la adolescencia. Niñas, niños y jóvenes están expuestos a una mirada digital que no perdona, que no olvida y que, con frecuencia, ignora que detrás de cada imagen hay un ser humano con derecho a su propia identidad y resguardo.

Debemos recordar que el derecho a la imagen y a la privacidad no son sugerencias, son garantías protegidas por la ley. Sin embargo, la legislación siempre irá un paso atrás si no existe una conciencia colectiva. No basta con pensar que no se está dañando a nadie, se debe ser consciente que publicar sin pensar hace que se viole la privacidad de alguien más, es ofensivo, incluso agresivo. Nos corresponde a todas y todos ser guardianes de la integridad ajena. Respetar la imagen de las personas que tenemos cerca, en esencia, reconocer su dignidad.

Es momento de hacer una pausa antes de capturar, de preguntar antes de publicar y de entender que no todo lo que vemos merece ser compartido, especialmente cuando involucra a alguien más. La verdadera libertad digital comienza cuando aprendemos a bajar el teléfono para mirar de frente, respetando los límites de quienes nos rodean.

Juntas y juntos impulsemos una cultura de respeto digital y protección de nuestra privacidad.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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