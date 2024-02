¿De qué sirven los impuestos verdes si no se ve una claridad en la aplicación de estos para disminuir la contaminación ? ¿Las empresas que pagan estos impuestos es por contaminar? ¿Pueden pagar siempre el impuesto o llega un momento que se pueden suspender operaciones por incidencia?

Eso del impuesto verde y donde se aplica es un misterio sin resolver, pues si tuviera un destino que realmente se aplicara en la ecología ya lo hubieran presumido nuestros gobernantes estatales. No sabemos si hay empresas que contaminan todo el tiempo y pagan para que no las cierren. No sabemos si se paga por ocasión o por el impacto ecológico que pudiera ocasionar la contaminación manifestada. No se publica o al menos no se muestra algún reporte con las empresas que pagaron el impuesto verde, la cantidad y cuál fue la razón del pago. El impuesto verde parece una “mordida” legal para seguir operando, aunque se contamine.

Sería interesante que se les aplicará a las empresas un sistema de tarjetas parecido al fútbol. El diario inglés Telegraph publicó un artículo sobre la posibilidad de que la FIFA incluyera una nueva tarjeta de castigo para los jugadores que hagan faltas o reclamen al árbitro, la tarjeta azul. Esta tarjeta se aplicaría si el jugador hace una falta que detenga una acción de gol o cuando el jugador le reclame al árbitro airadamente. El efecto inmediato es una “expulsión” del campo por 10 minutos para luego volver al juego. No creo que se cambien las reglas pues habría mucha confusión con la tarjeta amarilla que es la predecesora del castigo de ser expulsado.

Si esto se aplicará en lo del impuesto verde sería interesante. Imagine, la empresa contamina y paga el impuesto verde. La empresa sigue contaminando y después de varios pagos de ese impuesto tendría que suspender operaciones por un mes. Si después de “la tarjeta azul” la empresa sigue contaminando se le aplica una tarjeta amarilla avisando que la próxima vez el cierre será definitivo, y si la empresa no tiene procesos de mejora y sigue pagando ese impuesto deberá de proceder al cierre. Claro, si se amonesta a la empresa y aplica mejoras de procesos y deja de contaminar, se podría quitar la tarjeta amarilla y empezar de nuevo. Creo que sería un castigo justo que ayudaría a detectar a las empresas que contaminan y que se apliquen mejoras reales y contundentes.

Imagine que esto estuviera funcionando y se le aplicará esta ley a la empresa minera (pedrera al final) responsable de la explosión que se escuchó por García y municipios aledaños. Por la gravedad del asunto se tendría que aplicar la tarjeta roja sin miramientos pues aparte de la contaminación, la empresa pone en peligro a la gente que vive en las cercanías y a sus empleados.

No se cual será el accionar para este evento, pero mucha gente en redes sociales dice que cuando hay volumen alto de la música en una fiesta llegan diez patrullas a acabar con el escándalo y que con esto de la explosión no hubo quórum para averiguar de qué se trataba en el momento.

Lo que tenemos que saber es como auditan y miden la contaminación los que cobran el impuesto verde. ¿Se hace una auditoría? Si se hace, ¿cuáles son los parámetros de esta? Este tipo de cobros tendrían que estar basados en hechos y datos, no solo en suposiciones.

Si se paga un impuesto verde debe de haber una auditoría y si hay una auditoría seguramente se tienen métodos para obtener estos resultados. ¿Por qué no enviar a estos auditores a la refinería de Cadereyta donde el gobernador solicita una auditoría? Espero que eso lo hagan a la brevedad.

Si el gobernador García dice que Francisco Cienfuegos del PRI merece cadena perpetua por unos supuestos desvíos de dinero, ¿qué castigo merecerían las empresas contaminantes y sus representantes por contaminar el aire de todos los regios, matando a más de 1,700 personas solo en el 2019?

Ahí se las dejo…