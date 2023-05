Poco y nada va a cambiar esta semana en los comicios de Estado de México y Coahuila . No hay mucho que candidatos, partidos, estructuras y cúpulas puedan hacer para revertir lo que seguramente sucederá el próximo domingo 4 de junio en las urnas. La gente, ya decidió.

Ayer domingo, se llevaron a cabo los cierres de campaña oficiales. El día inhábil así lo permitió. En el caso de Edomex, las candidatas utilizaron la misma fórmula. Encuentros multitudinarios con decenas de miles de personas. Ambas se dijeron victoriosas. Habrá campaña hasta el 31 de mayo, pero poco va cambiar la dinámica.

Desde mucho antes, todas las encuestas colocaron a Morena con ventaja sobre el PRI, en o sin alianza con el PAN y PRD. Cuando las mediciones tuvieron nombres, no hubo un solo careo en el que Alejandra del Moral estuviera por delante de la maestra Delfina Gómez. El vaticinio es que la ex alcaldesa de Texcoco debería tener un triunfo más que claro y cómodo.

Pero nada esta escrito. La suerte está echada, pero no sabemos cuál será al final el designio de la gente. El grupo Atlacomulco venderá cara la derrota. Le saben a la operación del “día D”. Ya le ganaron a Morena y a Delfina en una ocasión. Así que no descarto que este domingo nos sorprenda el resultado. Para Morena, según las encuestas, cualquier cosa que no sea arrasar va generar debate.

Sólo como dato en Edomex podrán votar más de 12 millones 500 mil personas. Después de 100 años, la alternancia estaría llegando y con una mujer al frente.

Coahuila

En el estado norteño la elección esta terciada. Quien tenga el resto mayor gana. La hegemonía prisita y la frescura de su candidato, Manolo Jiménez son las bazas más importantes para que el PRI conserve la gobernatura. Que las huestes de izquierda estén divididas también juegan un papel a favor del régimen actual en la entidad.

Armando Guadiana no parece ser el mejor perfil, aunque lleva consigo la fuerza actual de Morena. Ricardo Mejía es mucho mejor candidato, y a priori, las siglas del PT le abonan menos a la causa. Recuerdo que aquí dijimos, que Mejía tenía mejores enteros para encabezar la candidatura morenista, sin embargo, la encuesta oficial determinó otra cosa.

Extraña y polémica la declinación del Partido Verde en favor de Guadiana. En un movimiento orquestado desde el centro y a nivel cupular, el partido ecologista decide apoyar al abanderado morenista. ¿Por qué? seguramente para garantizar la alianza de cara al 2024. Esto generó molestia en Lenin Pérez su candidato en Coahuila, quien dijo no estar de acuerdo y que él y los ecologistas locales no aceptarían imposiciones cupulares y menos para declinar en favor de Armando Guadiana.

El estado fronterizo está en seria competencia. El PRI puede conservar el estado. Falta ver qué fue lo que decidió la gente a lo largo de esta campaña. En el resultado del domingo, veremos las ganas de los coahuilenses de incluirse en la ola de la 4T .

En ambos estados, la suerte está echada. La gente ya decidió. Más allá de la operación electoral del “día D”, pocas cosas pudieran suceder esta semana que cambien el rumbo del resultado para ambos estados en disputa. Eso sí, la incertidumbre de qué es lo que la gente “ya decidió”, esa, sigue ahí. Ya lo sabremos.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx