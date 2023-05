La sociedad sinaloense debe saber y tiene derecho a conocer lo que está pasando con la UAS . Han sido muchos años de lucha de la comunidad universitaria para llevar por todo lo alto a Casa Rosalina. La universidad es patrimonio del estado y merece la atención del pueblo.

Se deben de transparentar los recursos. Se debe democratizar a la universidad. La sociedad en pleno merece explicaciones por parte del Rector, en este caso Jesús Madueña. Lo correcto es explicar las compras tan extrañas que se han ventilado. Los millones en tortillas. Las compras fraccionadas para evitar licitaciones. Las adquisiciones a sobre precio. Los inmorales beneficios que reciben familiares y amigos de quienes han ocupado la rectoría.

Las denuncias continúan llegando a la Fiscalía del Estado. Mientras el andamiaje legal funciona para esclarecer los nubarrones de dudas sobre el aseo financiero, quienes llevan los destinos de la Universidad Autónoma de Sinaloa politizan los temas.

Utilizan el Congreso del Estado como ring político. Desvían la atención con comunicados inverosímiles. Se esconden de la auditoría y buscan amparos para huir de la ley. Pero lo más grave, es la intensa campaña de desinformación al interior de la universidad.

En la rectoría están tan acostumbrados a ejercer el poder con el miedo, que a la comunidad universitaria le mienten. Les señalan un enemigo externo, que quiere tomar la UAS y quitarles sus derechos. Que les pretenden quitar la nómina y reformar la Ley Orgánica para convertir a la Universidad en una institución apéndice del estado. Mienten, amenazan, engañan, todo mal.

Lo evidenciado el fin de semana sumado a la ya trascendida reunión de Adán Augusto con Héctor Melesio Cuén y gobernador Rocha Moya refleja la potestad que tiene Cuén Ojeda sobre el rector Madueña y la universidad. Es el jefe faccioso de la UAS y del PAS, ya de eso, no hay duda.

Pensemos un poco mal. El encargado de las compras en la universidad es el hijo de Cuén, a quien le acaban de negar un amparo. La corrupción comienza a supurar en cada arista que se investiga. Es cuestión de tiempo para que la vía judicial vaya tras los responsables del desaseo financiero universitario, uno de los responsables directos sería Héctor Melesio Cuén hijo. Con su soberbia, malas decisiones y corruptelas, el líder del PAS ha puesto en severo riesgo la libertad y el patrimonio de él, de su hijo y resto de familia.

. - Marcos Osuna vs Alito Moreno

El ex candidato a la alcaldía de Ahome va con todo por la dirigencia del PRI en el estado. Dice que buscará el apoyo de la militancia a pesar de la convocatoria amañada y la atracción del proceso electoral por parte del CEN del tricolor. Osuna Moreno al parecer es quien prevalece en la lucha por hacerle frente a la imposición que vislumbran todos en el PRI Sinaloa y que ha desanimado a cuadros importantes del tricolor.

El ex diputado local tiene un perfil combativo y aguerrido, que le puede hacer mucho bien a un partido que necesita urgentemente mejorar su posición de cara al proceso del 2024. El consenso no le es ajeno al ex subsecretario de gobierno del sexenio quirinista.

Alito Moreno tiene sus propios problemas luego de su autodestape presidencial, lo último que necesita es que se le compliquen más las cosas al interior de su partido. Alito fue electo por la militancia, la base priista debería elegir también su dirigente en Sinaloa .

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx