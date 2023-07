A través de un comunicado la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, a cargo de Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, acusa a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de “diferir” el remate de los bienes de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V., comercialmente conocida como Interjet.

Recordemos que la fecha señalada para el remate de los bienes era el 3 de julio, y muchos de mis compañeros de esa empresa estaban desconcertados porque no sabían si la venta se había realizado o no. Fue hasta el 6 de julio que el sindicato sacó un comunicado dando una explicación. Según nos informan, el día 3 de julio comparecieron tanto la parte sindical como el síndico Alfonso Ascencio Triujeque, además de representantes de la empresa, y por supuesto los postores interesados.

Sin embargo, la Junta dio la orden de diferir la audiencia, ¿los motivos?, de acuerdo con el sindicato, se debió a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no publicó los avisos de remate en tiempo y forma, como se supone era su responsabilidad. Esto hace que las suspicacias viajen a mil por hora ¿es creíble que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien fue la que determinó cuándo se harían los remates de los bienes, haya sido tan descuidada como para no publicar los avisos correspondientes?

Las malas lenguas aseguran que la familia Del Valle está inmiscuida en este merequetengue, y el mismo comunicado deja entrever que no había motivos suficientes para detener la diligencia, pues para ellos bastaba con que el remate se llevará a cabo en las entidades donde sí habían sido previamente publicados los avisos.

En su comunicado, la Sección 15 no duda, y hace un extrañamiento del comportamiento de la Junta, que no tuvo el criterio suficiente, y tomó la determinación de suspender el remate de los bienes.

Tras dos años del paro de operaciones de Interjet, los trabajadores están ávidos de cobrar lo que por derecho les corresponde. Tal y como mencioné en otra columna, la suma de los bienes ronda los 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, hay que ser muy puntuales y señalar que la venta de estos se hará cobrando un 60% del valor total, y que lo que se les adeuda a los trabajadores son poco más de 2 mil millones de pesos de los cuales solo podrán hacer líquidos aproximadamente 1,200 millones de pesos, que se repartirán, en términos llanos, “hasta donde alcance”.

Por tal motivo, la dilación genera sospechas, y no es para menos. Al igual que en el caso de Mexicana, sabemos que el factor tiempo juega en contra, y que al contrario, urge que se lleven a remate los bienes y se les pague lo más pronto posible a los trabajadores.

Por eso resulta extraña la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de que la próxima audiencia para el remate de los bienes sea hasta el 31 de agosto, como si el tiempo no apremiara, y los trabajadores de la aerolínea estuviesen en un día de campo, tomando el sol y viendo el paisaje.

La realidad es muy distinta, en el mismo comunicado la Sección 15 hace la siguiente observación:

“…en otra desafortunada decisión, la Junta Federal ordenó que la siguiente audiencia de remate se celebre hasta el 31 de agosto a las 10:30 horas, contraviniendo el artículo 973 de la Ley Federal del Trabajo que establece que las audiencias de remate se celebrarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha anterior”. Comunicado la Sección 15, CTM

Esta es la razón por la cual, el sindicato de los trabajadores de Interjet manifiesta su desconcierto, no entendiendo cuál es la razón de dilatar esta diligencia necesaria para los trabajadores de la compañía aérea.

Y sin ningún miramiento a verse “políticamente correctos”, el sindicato sentencia:

“Pareciera que con esto se busca ayudar a la empresa o al síndico del concurso mercantil para que sea a través de este último proceso en el que se rematen los bienes. Pierden de vista aquellos que originan esta dilación que muchos de los bienes a vender tienen fecha de caducidad y no podemos permitirnos más demoras en su remate. Como siempre los principales afectados seguimos siendo los trabajadores.” Comunicado la Sección 15, CTM

¿Ya les platiqué que el síndico que administra esta quiebra es el mismo de Mexicana de Aviación? Y que el señor Alfonso Ascencio Triujeque ha sido muy bien remunerado por su trabajo de “administrar la quiebra”, en la cual gasta millones de pesos en ello.

El remate de bienes de la aerolínea Interjet fue postergado por la JFCA (especial)

En el caso Mexicana de Aviación, este personaje llegó a suplir al síndico original Gerardo Badín Cherit, que fue relevado de su cargo por incompetente, pero en fechas recientes administra el concurso mercantil de las empresas de Alta Grupo; no está exento de polémicas, pues han pedido su destitución ante el nulo trabajo, igual y como pasó con Mexicana de Aviación, hasta que llegó a suplirlo Alfonso Ascencio Triujeque, un personaje que es experto en mantenerse en las sombras y no rendir cuentas en lo absoluto.

Desde un lejano 2014, los trabajadores advirtieron que el síndico Triujque estaba impedido para desempeñar el cargo, y así fue denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) a cargo de Miguel Ángel Yúdico, quien le dijo en su momento a Reporte Índigo:

“…los trabajadores de Mexicana presentaron un escrito al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal en el que solicitan que Ascencio Triujeque se excuse de ser síndico. El elegido, aseguran, está impedido por Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para ejercer esa función. Los artículos 108 constitucional y 8º Fracción X de dicha legislación establece que el servidor público debe excusarse de intervenir en la resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. Incluyendo los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público haya formado parte.” Miguel Ángel Yúdico

En aquel momento las denuncias por parte de los trabajadores de Mexicana versaron en un documento presentado ante el Juez, en el que se denuncia que Alfonso Ascencio Triuqueje fue “director Jurídico y Representante Legal de Volaris, hasta el 2012.”

A mí no me queda claro cómo es que de nueva cuenta lo eligen, ahora para ser el síndico en el caso de Interjet. Y por supuesto, ya vimos que el sindicato de los trabajadores de ABC Aerolíneas no confía en él.

Mientras, el tiempo sigue corriendo en contra de los trabajadores, que a la postre son los más afectados de este enredo de dimensiones apoteósicas. Hagamos un símil histórico: estamos tan enredados como en la dinastía “La Casa de los Hasburgo”, que gobernaron Austria, Alemania, Hungría, Croacia, Bohemia, España, Portugal, Galitzia y Lodomeria, Transilvania, Toscana, Cerdeña, Parma, Módena e incluso México, durante el Segundo Imperio.

Estaremos atentos a este próximo 31 de agosto; ojalá que a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no se le olvide hacer los anuncios correspondientes del remate.