La Revocación de Mandato: ¿se va a hacer o no se va a hacer?

Para que se considere realizar la revocación de mandato se necesita recolectar al menos 2.7 millones de firmas con el voto positivo. La convocatoria se abrió el 1 de noviembre y tiene fecha límite del 15 de diciembre. De esos 2.7 millones de votos solo se tienen 490 mil 847 firmas hasta el 21 de noviembre, estando todavía lejos de lo mínimo necesario y con poco tiempo para conseguirlas. Será complicado conseguir todas las firmas faltantes si el ritmo de recolección de firmas sigue igual al de las primeras 3 semanas de este proyecto.

Como dato, hay una aplicación que se llama Mi Apoyo que solo tiene registradas a 6 mil 36 personas. Así que el apoyo para realizar este ejercicio no es el esperado, ni por el INE, ni por el Gobierno Federal.

¿Qué pasaría si no se llega a las 2.7 millones de firmas? Pues no se llevaría a cabo el ejercicio de revocación de mandato con diferentes reacciones en los involucrados. Para AMLO serían malas noticias pues él busca que suceda este evento para ratificarse como presidente. Para el INE serían buenas noticias pues no tienen un peso de presupuesto destinado a este proyecto-

Si se llegan a recolectar las 2.7 millones de firmas, el INE tendría que emitir una convocatorias el 12 de enero del 2022 y el 27 de marzo de este año se haría la votación. Además de esto, para que la votación sea válida, se necesita que al menos el 3 por ciento del padrón electoral vaya a las urnas a efectuar su voto.

Dice el consejero del INE, Ciro Murayama, que no se tiene “ni un solo peso” para organizar el 2022 la consulta de revocación de mandato. Murayama comenta que el Congreso de la Unión se desentendió para brindar recursos para cumplir con esta consulta. En el paquete económico del 2022 no se contemplan los 3 mil 830 millones de pesos que el INE solicitó para realizar la consulta de revocación. Aunque el INE sí tiene presupuesto para realizar sus obligaciones de rutina, como la expedición de credenciales y la organización de elecciones locales en 6 estados, no tiene un presupuesto contemplando para el ejercicio de la revocación.

¿Usted cree que este ejercicio de revocación se deba de realizar? Al parecer el interés de la gente no está en la realización de este ejercicio pues todavía están lejos de la meta. Además, si se revisan las encuestas de popularidad del presidente, la continuidad de la administración de AMLO no estaría en duda.

Entonces, ¿cuál es la insistencia en hacer este tipo de ejercicio? Puede verse de muchos ángulos. Puede ser una revitalización de la imagen presidencial, sería como estar en campaña sin estarlo. Puede ser una manera de evidenciar al INE pues no tiene recursos para hacer esta consulta y muchos partidarios del presidente solo escucharan “no quieren hacer la consulta”.

¿Por qué gastar cerca de 4 mil millones de pesos en una consulta cuyo interés es mínimo y cuyo resultado es conocido? Son de las cosas que no entiendo del mundo de la política. Lo primero que se tiene que hacer es conseguir que se incluya esto en el presupuesto y si no es así, entiendo que ni a los mismos burócratas les interesa llevar a cabo este ejercicio. Si se logra tener ese dinero, creo que se pudiera incluir en muchos otros proyectos que resultarían más provechosos para el país. Si el país estuviera viviendo otros momentos donde la posible revocación fuera una posibilidad, creo que sería válido hacer la consulta, pero con esta administración parece que es solo un ejercicio de vanidad más que un ejercicio de consulta pública.

Sería interesante encontrar una razón contundente para que se lleve a cabo esta consulta. ¿Usted tiene alguna?