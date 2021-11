El partido Morena instó a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), a permanecer neutral en el proceso de revocación de mandato.

Luego de que Ciro Murayama criticó que la revocación de mandato se está promoviendo como “ratificación”, Mario Rafael Llergo, representante de Morena ante el INE, le respondió en Twitter.

En respuesta, Ciro Murayama le dijo que coinciden en que la revocación de mandato debe realizarse en términos constitucionales, pues así no será una “pantomima”, es decir una acción falsa.

Por ello Ciro, Murayama manifestó que en términos constitucionales se trata de una revocación de mandato, no una “ratificación” como algunos la están promoviendo.

“Pues coincidimos diputado: yo digo que debe hacerse la revocación de mandato en términos constitucionales. Así no será jamás una pantomima. Y, espero que usted concuerde en que la Constitución dice expresamente “revocación” y no ratificación como algunos, mintiendo, pretenden.”

Ante ello, Mario Rafael Llergo, representante de Morena ante el INE, respondió a Ciro Murayama que tiene claro que la revocación de mandato deber hacerse en términos constitucionales.

Pero acusó que Ciro Murayama utilizó un lenguaje peyorativo que no debería ser propio de un árbitro electoral.

“Soy abogado y tengo claro el tema; lo que me parece DELICADO Y MUY GRAVE es que en su calidad de Consejero electoral use Usted un lenguaje sustantivo que raya en lo peyorativo, no propio de un ARBITRO ELECTORAL contra nuestro movimiento.”

Mario Rafael Llergo, representante de Morena ante el INE